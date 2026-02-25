Barcelona eliminó a Argentinos Juniors por penales y avanzó en Libertadores

Jhonny Quiñónez, uno de los más cuestionados, marcó el 1-1 y abrió el camino a la clasificación amarilla en Buenos Aires

Uno de los más criticados de Barcelona, Jhonny Quiñónez, puso el empate 1-1 ante Argentinos Juniors por la Copa Libertadores en el estadio Diego Armando Maradona. Ese resultado llevó la serie a los penales, donde el Ídolo hizo historia al ganar 5-4 en una definición de suspenso, y los canarios siguen con vida en el torneo más famoso de América.

Lo del 25 de febrero comenzó mal. La cancha estaba demasiado mojada y la pelota no rodaba con normalidad. En los primeros minutos, hubo un Barcelona con ganas de hacer fútbol; presionó alto, pero falló en el pase final. Primero, una pelota para Darío Benedetto; luego, un balón para Jhonnatan Mina, que quedó esperando un mejor servicio. Todo esto sucedió cuando apenas se jugaban seis minutos.

No fue gol

La presión de Argentinos Juniors se hizo sentir a los 11 minutos, cuando marcó un gol que fue anulado. En la jugada previa, Emiliano Viveros utilizó la mano antes de asistir. El VAR intervino y el tanto no subió al marcador. Seguía el 0-0.

César Farías, en una pausa del primer tiempo, les dijo a sus jugadores que el rival estaba nervioso. Sin embargo, ese mensaje no cambió el ánimo ni el funcionamiento del equipo.

A los 29 minutos, Benedetto ilusionó a la hinchada amarilla: entró al área y remató, pero el arquero Brayan Cortés controló en dos tiempos. A los 32, el delantero argentino vio la tarjeta amarilla.

Quiñónez y el golazo

El segundo tiempo tuvo un momento soñado. A los 66 minutos, una pelota fue despejada por Villalba; le quedó a Joao Rojas, quien cedió para Martínez. Este tocó para Céliz y, finalmente, asistió a Jhonny Quiñónez, que sacó un bombazo para el 1-1. El más criticado devolvía la confianza con un golazo.

Luego, en la pausa de hidratación, el entrenador amarillo les dijo: “Vamos con cabeza fría y testículos calientes”.

Los penales

Barcelona sostuvo el empate y todo se definió desde los doce pasos.

Quiñónez cobró el primero: gol, 1-0. Lescano empató para Argentinos. Báez puso el 2-1; Hernán López el 2-2. Héctor Villalba marcó el 3-2 y Lozano el 3-3. Tomás Martínez falló su disparo y el marcador no se movió.

En el cuarto turno de Argentinos, Iván Morales remató y el arquero Contreras atajó el penal. Parrales anotó el 4-3. Giaccone puso el 4-4 tras un disparo que casi contiene el portero.

En la muerte súbita, Rangel falló para Barcelona, pero Riquelme también erró para los locales. La serie seguía viva.

Céliz convirtió el 5-4 y Godoy falló el último disparo. Barcelona clasificó a la tercera fase previa en una noche que empezó torcida y terminó heroica.

