Champions League: Así quedaron las llaves de octavos de final

Terminó la etapa de clasificación de la competencia europea y los equipos se alistan para el sorteo del 27 de febrero

Vinicius anotó el segundo tanto de la victoria 2-1 ante el Benfica.

Este 25 de febrero de 2026 se cerró oficialmente la fase de clasificación del máximo torneo continental europeo de clubes con la disputa de los duelos de play-offs (16vos de final), dejando definidos los 16 equipos que lucharán por avanzar hacia la gloria en los octavos de final.

Equipos que entran directamente y por eliminatorias

Bajo el nuevo formato de 36 clubes y una fase de liga única, los ocho mejores de la tabla general se aseguraron su plaza directa en octavos al terminar dentro del top-8 tras ocho jornadas. Los demás equipos clasificados salieron de los duelos de eliminación directa en los play-offs.

Los clubes confirmados para la ronda de octavos son:

Clasificados directos por fase de liga

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

Clasificados tras playoffs

Atlético de Madrid

Bodo Glimt

Newcastle United

Bayer Leverkusen

Atalanta

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Galatasaray

Estos 16 equipos ya están listos para el sorteo que definirá los emparejamientos oficiales de octavos de final, el cual se celebrará este viernes 27 de febrero de 2026 en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza).

Qué se vivió en la última jornada de playoffs

La jornada decisiva de las eliminatorias intermedias fue dramática y cumplió con su cuota de emoción: clubes con historia continental como Real Madrid y PSG aseguraron su pase con triunfos ajustados, mientras que equipos menos acostumbrados a esta instancia como Bodo Glimt confirmaron su presencia en octavos con un resultado sorprendente contra clubes italianos tradicionales.

Por ejemplo:

Real Madrid selló su clasificación con una victoria 2-1 sobre Benfica en el global.

PSG pasó con un resultado apretado tras empatar ante Mónaco y avanzar por ventaja deportiva.

Atalanta dio la sorpresa al remontar contra Borussia Dortmund.

Próximos pasos: sorteos y calendario

Sorteo de octavos de final: viernes 27 de febrero de 2026.

Ida de octavos: entre el 10 y 11 de marzo.

Vuelta de octavos: entre el 17 y 18 de marzo.

El mismo sorteo en Nyon definirá también cuartos y semifinales, estableciendo el camino hasta la gran final el 30 de mayo de 2026 en Budapest.

Contexto: fases y formato que definieron este cierre

La temporada 2025-26 mantiene la estructura renovada presentada el año anterior, con un formato de liga única de 36 equipos y sin grupos tradicionales. Esto ha generado una clasificación más competitiva y abierta, donde incluso equipos fuera de los clubes más grandes europeos pelearon hasta el final por entrar al top-8 o llegar a playoffs.

Con este panorama, la siguiente fase promete duelos de alto voltaje entre gigantes europeos y revelaciones emergentes, manteniendo la expectativa de cara al sorteo y la competencia que se avecina.

