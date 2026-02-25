Costo, detalles y cambios principales de la nueva camiseta de Ecuador para el Mundial

Tela texturiza, colores predominantemente amarillo en el equipo titular y precios que oscilan entre los 59 y 74 dólares

La nueva camiseta tiene versión en manga larga y manga corta.

La nueva camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol para Mundial 2026 fue presentada este miércoles 25 de febrero en Guayaquil con la expectativa de conocer sus principales cambios, precios y detalles.

RELACIONADAS La nueva camiseta de la Tri para el Mundial 2026

En términos generales, la Tri mantendrá su identidad histórica: el amarillo intenso como color predominante, acompañado del azul tradicional en la pantaloneta y las medias. Sin embargo, el diseño 2026 introduce cambios sutiles pero simbólicos.

🔥 Descubre en vivo la Nueva Piel de La Tri



📲 https://t.co/QgpGFzsWy9 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) February 25, 2026

Los cambios más significativos de la Nueva Piel

El nuevo modelo incorpora detalles gráficos inspirados en elementos culturales del país, con texturas que evocan raíces andinas y líneas modernas que estilizan la silueta, apostando por un corte más ergonómico y liviano.

Ecuador Sub 20: ¿qué necesita para ser campeona Sudamericana femenina? Leer más

Además, la tela incorpora tecnología de absorción y ventilación mejorada, pensada para optimizar el rendimiento en climas exigentes, un aspecto clave considerando que el Mundial se disputará en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

El escudo nacional luce renovado en sus acabados, con relieve y detalles en alta definición que refuerzan la identidad del “Equipo de Todos”.

En cuanto a los precios, la nueva piel tricolor está disponible en tres versiones: $74,99 para hombre, $69,99 para mujer y $59,99 para niños. La estrategia apunta a que la mayor cantidad de aficionados pueda sumarse a la fiebre mundialista desde ahora.

En lo deportivo, el combinado dirigido por Sebastián Beccacece tendrá un exigente banco de pruebas antes del debut mundialista. Se medirá ante selección de fútbol de Costa de Marfil, luego enfrentará al debutante selección de fútbol de Curazao y cerrará la fase de preparación ante la poderosa selección de fútbol de Alemania.

Con nueva indumentaria y renovadas expectativas, Ecuador se alista para escribir otro capítulo en su historia mundialista. La camiseta ya está lista; ahora, el reto será honrarla en la cancha.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!