El drama continúa en el programa de incentivo tributario del deporte

Tras la publicación de EXPRESO sobre la situación del incentivo tributario en el deporte, que rebasó su techo anual dejando cientos de facturas sin certificar, varios deportistas y organizaciones tomaron contacto con este medio para presentar sus casos ante la falta de respuestas del Viceministerio del Deporte, que sigue sin entregar lineamientos claros para los trámites no cerrados del 2025, y los que ya se requieren del año vigente.

Fernando González, padre del tenista orense Ezequiel González, inmerso en este inconveniente, no pudo certificar una última factura del 2025, a pesar de que antes de emitirla y recibir el dinero de parte de la empresa, consultó al área de incentivo tributario. Ya sabía que a finales de 2024 hubo problemas con el límite de gasto y quiso asegurarse. Por eso, todavía no puede creer cómo, a pesar de que le dieron el visto bueno, después no le certificaron el documento.

Ahora aguarda respuesta del Viceministerio del Deporte sobre la continuidad del proyecto de incentivo para intentar compensar a la empresa en el periodo 2026, aunque el representante de la marca ya le dijo que no saben si asumirán el riesgo de volver a entregar el auspicio. Para Fernando, sin ese apoyo, será difícil costear la preparación de su hijo.

El caso de una fundación en Quito es más crítico. La representante, que solicitó reserva de su nombre y el de la institución por temor a represalias, aseguró que de no conseguir que se certifiquen 30.000 dólares que una marca gastó en pasajes de avión para un torneo, “sería el fin de la fundación”.

La organización trabaja en barrios de Quito donde niños y adolescentes son reclutados por los GDO. Lo hacen a través del fútbol, marcando su presencia en espacios públicos que eran tomados por los delincuentes. La representante cuenta que tienen aprobado su proyecto de incentivo desde el 2023 y que las facturas fueron ingresadas dentro del plazo. De hecho, llegaron a decirle que sus papeles estaban revisados y solo faltaba que entren a reunión del comité encargado. Hasta ahora no recibe respuestas.

“Es un tema de ineficiencia del Estado”, apunta, y ve imposible el escenario de tener que devolver valores a los auspiciantes, pues en su caso tendría que reintegrar pasajes de avión que ya se usaron, balones de fútbol u otros implementos.

Descontrol entre valores de proyectos y montos reales de auspicios

Para un equipo de ciclismo de Cayambe, que también solicitó no ser citado en este reportaje, la situación es preocupante, pues todavía no ha podido contarle a su auspiciante lo que está sucediendo, mientras se agota el tiempo para la declaración de impuestos de las empresas.

Proyectos sociales a través del deporte se ven afectados por los errores el el programa de incentivo tributario. CORTESÍA

Su caso, con un proyecto aprobado por más de 700.000 dólares, pero que solo logró auspicios por arriba de los 50.000, refleja una realidad que también se salió de control. El techo de los proyectos habitualmente quedaba lejos del valor que realmente terminan consiguiendo como auspicio los deportistas.

Esa libertad en la aprobación de proyectos, dejaba fuera de cálculo la realidad del gasto, sin que el Viceministerio llevase la cuenta del límite que iba quedando mensualmente y sin que los deportistas pudieran advertir si conseguían algún apoyo cerca del cierre del año, cuando el monto del beneficio que otorga el SRI iba llegando al límite.

No hay personal en el área de incentivo tributario

Ahora, los representantes del equipo de ciclismo temen una demanda por parte del auspiciante, mientras intentan encontrar respuestas en un Viceministerio del Deporte que no volvió a habilitar el área de incentivo, aunque algunos trámites se pueden iniciar por medio del aplicativo web.

En la web, eso sí, ya se incluyó un mensaje sobre la situación: “La emisión de la calificación de prioridad de programas, proyectos y/o eventos deportivos no constituye obligación ni derecho adquirido alguno para que el Viceministerio del Deporte emita la certificación de beneficiarios de la deducibilidad, proceso que se efectuará siempre y cuando se cuente con el monto aprobado por el ente rector de las finanzas públicas a través del dictamen correspondiente.”

La situación es similar de manera presencial. EXPRESO acudió a las instalaciones del Viceministerio del Deporte en Quito en busca de información y recibió las mismas -escasas- respuestas que se entregan a los afectados cada día. Varios funcionarios de recepción señalaron que no hay personal contratado en el área y que solo queda una persona que estaba a cargo del incentivo en el Alto Rendimiento.

Uno de los trabajadores contó a este medio que todos los días llegan decenas de personas con el mismo reclamo, ante lo cual han optado por entregar los datos del funcionario citado, Iván Guanoliquín. Este medio intentó contactar con el trabajador vía mensajes, pero no hubo respuesta.

Ante estos hechos, varios de los afectados buscan organizarse para levantar la voz y realizar algún tipo de manifestación, pues temen que reclamos individuales puedan dejarlos excluidos en caso de que finalmente se abra una solución desde el Viceministerio del Deporte y el Gobierno.

