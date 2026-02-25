Patrik Mercado jugará en el Sevilla después del Mundial 2026

El volante ecuatoriano dará el salto al fútbol español tras ser campeón de la LigaPro con Independiente del Valle

El jugador de Independiente del Valle Patrik Mercado es una de las figuras de la LigaPro.

El mediocampista ecuatoriano Patrik Mercado jugará en el Sevilla Fútbol Club después del Mundial 2026, en lo que representa uno de los movimientos más importantes de su carrera y un nuevo paso en la exportación de talento joven desde Ecuador hacia Europa.

Con apenas 22 años y un valor de mercado que supera los cinco millones de dólares, Mercado se convertirá en el único futbolista ecuatoriano que disputará esta temporada la primera división del fútbol español, consolidando así su proyección internacional.

El conjunto andaluz, que actualmente compite en la máxima categoría del balompié español bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda, atraviesa una campaña exigente.

El club se ubica en la duodécima posición de la tabla con 29 puntos, apenas cinco unidades por encima de la zona de descenso, en la que se encuentra el Real Club Deportivo Mallorca. En este contexto, la llegada de Mercado apunta a reforzar el mediocampo con juventud, dinámica y capacidad de generación ofensiva.

Debut de Mercado en IDV



Toda la carrera profesional de Patrik Mercado se ha desarrollado en Independiente del Valle, institución reconocida por su sólido proyecto formativo y por potenciar jóvenes talentos.

El volante hizo su debut con el primer equipo el 30 de mayo de 2022, cuando ingresó como suplente de Pedro Pablo Perlaza en el empate 1-1 frente a 9 de Octubre, en un encuentro correspondiente a la liga ecuatoriana.

Desde aquel estreno, el volante ecuatoriano de 22 años, ha disputado más de 100 partidos oficiales con el conjunto de Sangolquí, registrando más de 10 goles y 12 asistencias. Su evolución ha sido constante, destacándose por su visión de juego, capacidad para romper líneas y precisión en el último pase.

Su mejor temporada en cuanto a estadísticas fue la de 2025, cuando alcanzó su mayor registro goleador con siete tantos y, además, firmó 11 asistencias, cifras que lo posicionaron como uno de los futbolistas más determinantes del campeonato.

Campeón y figura de la LigaPro 2025



El año 2025 quedó marcado como el punto más alto de su carrera hasta el momento. Independiente del Valle se consagró campeón de la LigaPro el sábado 6 de diciembre de 2025, tras empatar 1-1 como local ante Libertad de Loja en el Estadio Banco Guayaquil.

En paralelo, Liga de Quito cayó 2-1 frente a Orense Sporting Club en Machala, resultado que permitió a los “rayados” alcanzar los 75 puntos y proclamarse campeones de manera automática a falta de dos jornadas por disputarse.

Patrik Mercado fue elegido como el mejor futbolista de la temporada 2025 en la LigaPro, superando en la votación a su compañero, el delantero argentino Claudio Spinelli, así como a destacados jugadores como Octavio Rivero (Barcelona), Bryan Ramírez (Liga de Quito), Azarías Londoño (Universidad Católica) y Alejandro Tobar (Deportivo Cuenca).

La distinción no solo incluyó el trofeo al mejor jugador, sino también la entrega de un anillo conmemorativo y el derecho a portar en su camiseta el parche distintivo de “El Pro”, reconocimiento reservado para el futbolista más destacado del campeonato.

