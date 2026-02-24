Expreso
El nacho
Camiseta principal del Nacional para la temporada 2026CORTESÍA

El Nacional mantiene el rojo tradicional en su indumentaria

El club Criollo jugará esta temporada en la Serie B. Al finalizar la campaña 2025, cambió de presidente

Con el objetivo de dejar atrás la nefasta temporada pasada en la que perdió la categoría por acuerdos impagos, El Nacional inició oficialmente el año con la presentación de la nueva indumentaria.

Los colores de siempre

En la que predomina el tradicional rojo y los colores de las Fuerzas Armadas, que recuperó el control administrativo y financiero del club, luego de que el general Ricardo Cajas asumiera el cargo de presidente en lugar de Marco Pazos.

“Estos colores honran la historia del club. Estamos emocionados porque, después de todo lo vivido, llegar a este momento, con dificultades, pero superándolas, nos llena de orgullo”, aseguró el general, quien cerró con “¡Que viva El Nacional!, el único bitricampeón ecuatoriano”.

La camiseta principal es roja con vivos azul marino en el cuello y las mangas. 

Además de la bandera de las Fuerzas Armadas a los costados. La pantaloneta y las medias son rojas.

Las otras equipaciones

Mientras que la primera camiseta alterna es gris, recordando años anteriores en los que vistió ese distintivo y conquistó grandes logros. Entre tanto, la tercera equipación es verde con vivos dorados.

El torneo de la Serie B arrancará en tres semanas y los Militares enfrentarán a uno de los clubes protagonistas, Independiente Juniors.

