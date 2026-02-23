Elecciones FEF: Paz arremete contra la comisión electoral y apelará descalificación

Tras ser descalificado como candidato a la presidencia de la Ecuafútbol, Paz apelará en instancias internacionales

Esteban Paz apelará la descalificación de su candidatura a la presidencia de la FEF.

Una vez conocidas las razones expuestas por la comisión electoral de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que invalidan su candidatura, el directivo Esteban Paz arremetió contra el organismo eleccionario.

La comisión, presidida por Christian Proaño, no dio paso a la lista del exdirectivo de Liga de Quito al no alcanzar el 25 % mínimo de respaldos para ser parte de las elecciones, que se cumplirán el próximo 17 de marzo.

Ante esto, Paz argumentó que “la decisión de la comisión no tiene sentido y lo único que hizo es ratificar el abuso y el irrespeto a las normas. Nos quieren descalificar a nivel deportivo, pero esto no se acaba aquí y vamos a continuar hasta las últimas consecuencias”.

Y añadió que “el pronunciamiento de mi descalificación lo dicta un tribunal maniatado por la persona que quiere seguir siendo presidente de la FEF, y no podemos permitir que la Federación siga secuestrada”.

Paz denuncia irregularidades y asegura que la Federación no puede seguir “secuestrada” por intereses personales. Matthew Herrera

Argumentos jurídicos

Por su parte, el abogado David López, quien acompañó al dirigente, indicó que primero apelarán al tribunal de apelaciones de la FEF y luego a instancias internacionales, pero considera que “lamentablemente el organismo que recibirá nuestra apelación es el mismo que descalificó al señor Esteban Paz, y que lo deja sin el derecho de ser elegido. Lo que queremos es que existan elecciones”.

El jurista replicó también que, en la duplicidad de firmas de la que habla la comisión, no se mencionó “la presentación de documentos de retiro de apoyos a las candidaturas, que las habilitarían”. Además, mencionó que “la comisión electoral está mal constituida y a destiempo”.

Una vez presentada la apelación, el tribunal tendrá 72 horas para emitir una respuesta, que López está “seguro de que será favorable porque tenemos los sustentos necesarios en esta situación”.

El Congreso Ordinario de Fútbol, que funciona como la Asamblea General de la FEF, será el organismo que elija al mandatario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el periodo 2027-2031 y que se reunirá el 17 de marzo en Guayaquil.

