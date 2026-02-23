Emelec y su Carnaval Azul 2026: fecha, hora y entradas del partido frente a Delfín

El Carnaval Azul 2026 de Emelec se jugará frente a Delfín. Conoce fecha, hora y precios de entradas para el partido

El estadio George Capwell será sede del Carnaval Azul 2026 de Emelec frente a Delfín.

El estadio volverá a encenderse de azul. Tras una primera fecha reprogramada, el Club Sport Emelec prepara su estreno oficial en la LigaPro 2026 con su tradicional Carnaval Azul, que esta vez coincide con el duelo ante Delfín de Manta.

El equipo guayaquileño anunció los detalles del compromiso, así como el proceso de venta de boletos para los hinchas que quieran acompañar a 'El Bombillo’ en su regreso a casa.

¿Cuándo es el Carnaval Azul 2026 de Emelec?

El denominado Carnaval Azul 2026 se celebrará el sábado 28 de febrero, en el marco del encuentro entre Club Sport Emelec y Delfín Sporting Club, válido por la segunda fecha de la LigaPro.

El compromiso arrancará a las 19:00 y significará el primer partido oficial del conjunto azul en el campeonato, luego de que su debut ante Universidad Católica fuera aplazado por decisión de la organización del torneo.

La LigaPro justificó la reprogramación por “motivos de fuerza mayor” relacionados con la seguridad del plantel eléctrico.

Precio de las entradas para Emelec vs. Delfín

El club guayaquileño habilitó una etapa de preventa con valores diferenciados. Esta estará disponible el lunes 23 y martes 24 de febrero. Desde el miércoles 25, los boletos se venderán a precio regular.

Valores en preventa

General: $12

Tribuna General Gómez: $17

Tribuna San Martín: $22

Palco Pío Montufar: $17

Palco General Gómez: $30

Valores en venta regular

General: $15

Tribuna General Gómez: $20

Tribuna San Martín: $25

Palco Pío Montufar: $20

Palco General Gómez: $35

Los boletos podrán adquirirse a través de los canales oficiales del club y en los puntos autorizados que Emelec anunciará en sus plataformas digitales.

Los hinchas de Emelec volverán a 'La Caldera' en el debut oficial de LigaPro 2026. CORTESÍA

¿Cómo ver el partido Emelec vs. Delfín?

El encuentro entre Emelec y Delfín será transmitido por las señales oficiales que cuentan con los derechos de la LigaPro para la temporada 2026.

El club eléctrico promocionó el evento con un mensaje dirigido a su hinchada: “No hay explosión, hay carnaval azul. Volvemos a la caldera”, en alusión al ambiente que suele vivirse en el Capwell cuando el equipo juega como local.

