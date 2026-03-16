Matriculación vehicular en Loja: Contraloría detectó fallas en sistema municipal

El informe menciona desaparición de documentos y procesos sin verificar por multas en el sistema de matriculación de Loja

El Centro de Revisión Técnica Vehicular de Loja fue auditado por la Contraloría.

La gestión del Centro de Matriculación Vehicular del Municipio de Loja volvió al debate público luego de que un examen especial de la Contraloría General del Estado identificara un perjuicio económico de 290.743,47 dólares para las arcas municipales.

El informe revisó el manejo administrativo y operativo de esta dependencia durante el período comprendido entre 2021 y 2025, evidenciando irregularidades en trámites, cobros y control interno.

¿Qué irregularidades se encontraron?

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Las primeras alertas sobre posibles anomalías surgieron en 2021, cuando los concejales Darío Loja, Santiago Erráez y Ramiro Palacios presentaron denuncias relacionadas con la matriculación de vehículos sin cumplir los procedimientos legales en el Centro de Revisión Técnica y Matriculación Vehicular.

Años después, en 2024, la Comisión de Fiscalización del Municipio, presidida por el edil John Espinosa, reportó nuevas inconsistencias dentro de la misma dependencia municipal.

El concejal Santiago Erráez Veintimilla informó, que en mayo del 2025, fue notificado sobre el inicio del examen especial, procedimiento que finalmente derivó en el informe presentado por el organismo de control.

Una de las principales observaciones se relaciona con la aplicación incompleta de la ordenanza municipal vigente desde 2015, que establece los valores que deben pagarse por los servicios de matriculación.

Según el informe, las tarifas debían calcularse con base en el salario básico unificado, que se actualiza cada año.

Sin embargo, en varios casos se registraron cobros inferiores a los establecidos. Como ejemplo, se detectó que el valor fijado era de 21 dólares, pero en los registros constaban pagos de 10 dólares, lo que generó pérdidas económicas para el Municipio.

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La auditoría también detectó desaparición de documentos, atribuida a cambios en los archivos sin mecanismos adecuados de custodia.

Además, se encontraron registros de trámites realizados a nombre de personas fallecidas desde 2021.

Otro hallazgo corresponde a 468 procesos de matriculación en los que no se validaron los plazos de contratos ni las contravenciones.

De acuerdo con el informe, los directores responsables no establecieron controles ni políticas claras para el personal encargado de la digitación de datos, lo que provocó fallas durante la verificación previa de cada trámite.

La Contraloría también determinó que funcionarios administrativos no revisaron multas pendientes antes de ejecutar 266 matriculaciones por primera vez, lo que contraviene los procedimientos establecidos.

En el análisis también constan 202 transferencias de dominio en las que los contratos de compraventa fueron ingresados al sistema fuera del plazo legal de 30 días posteriores a la firma. A pesar de ello, el sistema emitió certificados de Revisión Técnica Vehicular, requisito indispensable para la circulación.

El informe señala, además, que en varios casos no existía evidencia del pago de citaciones por infracciones de tránsito, pese a que los procesos continuaron hasta su finalización.

En el documento de Contraloría se evidenciaron irregularidades administrativas, fallas de control y procesos fuera de la normativa en la matriculación vehicular de Loja. FREDDY INGA

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Dentro de las observaciones también consta un incidente registrado en 2023, cuando se denunció un presunto robo en las instalaciones del centro. El caso fue reportado a la Fiscalía y, según el documento, personal investigador encontró rastros de sangre en el lugar.

Las autoridades municipales indicaron desconocer detalles del hecho y señalaron que solicitarán información sobre el avance de las investigaciones.

A estas situaciones se suma la falta de autorización y permisos de funcionamiento del Centro de Matriculación Vehicular durante parte del período analizado, así como la ausencia de publicación de los resultados de las revisiones técnicas en el portal institucional, lo que limita el acceso ciudadano a la información.

Frente a estos hallazgos, la Contraloría recomendó fortalecer los mecanismos de control interno y coordinar con la Unidad de Tecnología municipal para garantizar el registro y publicación de la información relacionada con las revisiones técnicas vehiculares.

Desde el Municipio, los concejales señalaron que esperan que las investigaciones permitan determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes, tomando en cuenta que los recursos observados por la auditoría provienen de pagos realizados por la ciudadanía.

Tres administraciones abarca el informe: Jorge Bailón (+), Patricia Picoita y Franco Quezada

Para conocer el avance de las recomendaciones, EXPRESO se contactó con el Municipio de Loja. Ilvar Jaramillo, del departamento de Comunicación, indicó que no fue posible coordinar una entrevista con el procurador síndico, Daniel Sempertegui, debido a compromisos legales que mantenía en ese momento.

Por su parte, Galo Costa, director del Centro de Matriculación Vehicular, señaló que la Contraloría emitió recomendaciones para mejorar los procesos internos, aunque evitó profundizar en los detalles del informe.

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