La Alborada colapsa: calles llenas, motos fuera de control y vecinos en riesgo

El tráfico constante mantiene en alerta a los vecinos, que temen que los trabajos que se harán empeoren aún más la movilidad

A diario, la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur permanece llena de tráfico. Las calles internas no son la excepción. Los peatones aseguran ser los más afectados.

Moverse por las etapas 4, 5 y 6 de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, no depende del reloj. El congestionamiento aparece desde temprano y se mantiene durante gran parte del día, con calles donde avanzar unos metros puede tomar varios minutos. Para quienes viven o trabajan en el sector, el tráfico dejó de ser una molestia ocasional y se convirtió en parte de la rutina.

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En la etapa 6, uno de los puntos más críticos se ubica en la avenida Benjamín Carrión Mora, en el tramo comprendido entre las calles Ingeniero Felipe Campuza y la Rodolfo Baquerizo Nazur, un recorrido que soporta tráfico constante por su cercanía con los centros comerciales La Rotonda y City Mall. A cualquier hora, peatones y conductores deben sortear largas filas de vehículos, buses que se detienen fuera de paradas y motocicletas que avanzan entre carriles.

Pamela Izamonteces camina a diario por la etapa 6 y asegura que el problema se siente desde los cruces. “Los semáforos no trabajan bien y no hay educación vial”, dijo. A su alrededor, afirma, los conductores ignoran el paso cebra y el peatón queda relegado. “No hay respeto y tampoco se ve presencia de vigilantes. Esto es histórico”, añadió, al explicar que los retrasos son constantes y la obligan a salir con más tiempo del habitual.

Semáforos ignorados y tráfico constante en La Alborada generan estrés diario a vecinos y conductores. FRANCISCO FLORES

“Casi me atropella una moto en la acera. Pasan como si esto fuera Indianápolis” Eduardo Baño Cruz Residente

La situación se repite en la etapa 5, sobre la avenida José María Egas, una vía que concentra plazas comerciales, iglesias y locales que incrementan el flujo de personas y vehículos, sobre todo en horas pico. Allí, cruzar la calle se vuelve un riesgo constante.

Para el ciudadano Eduardo Baño Cruz, el colapso no solo se mide en filas de carros, sino en el miedo al caminar. Relató que las veredas ya no son un espacio seguro. “Casi me atropella una moto en la acera. Pasan como si esto fuera Indianápolis”, comentó. A su juicio, la raíz del problema va más allá de la autoridad. “Nos falta respeto como sociedad. Esa educación no la da el vigilante, viene desde la casa”, sostuvo.

En la etapa 5, la residente Judith Zambrano describe un escenario marcado por el ruido, el humo y la impaciencia. “En horas pico el colapso es total y vigilantes no se encuentran por ningún lado”, señaló. Dice que las motos se suben a las veredas y los vehículos se estacionan sin control. “Uno sale antes, pero igual llega tarde. El tráfico te quita tiempo y tranquilidad”.

Puntos críticos:

Avenida Francisco de Orellana × Benjamín Carrión Mora (cerca de La Rotonda y City Mall). Avenida José María Egas (plazas comerciales y locales). Calle José María Roura Oxandaberro × Avenida Guillermo Pareja Rolando (cerca de Mi Comisariato)

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Vecinos de La Alborada temen que los trabajos de hoy en la avenida compliquen aún más la movilidad. FRANCISCO FLORES

Desde la experiencia diaria, Leonardo Vera identifica fallas puntuales que agravan el caos vial en la etapa 4, específicamente en el cruce de la calle José María Roura Oxandaberro y la avenida Guillermo Pareja Rolando. En este punto, rodeado de una plaza comercial de Mi Comisariato y locales del sector, el flujo vehicular se intensifica durante gran parte del día.

“Aquí está mal señalizado y parquean a los dos lados”, explicó. Sin embargo, volvió a advertir sobre el comportamiento de los motorizados. “Aparecen por cualquier lado, incluso por la vereda. Hay que estar mirando todo el tiempo”, dijo. Sobre la presencia de agentes de tránsito, fue directo: “Nunca se los ve cuando hay congestión”.

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Del lado de quienes conducen, la experiencia tampoco es distinta. Patricio Delgado, chofer particular, señaló que circular por estas etapas implica resignarse a la demora. “Uno queda atrapado entre carros cruzados y motos que se meten sin mirar”, relató. A su criterio, la falta de control genera un efecto en cadena. “Cada quien hace lo que puede para avanzar y eso termina empeorando el tráfico”, aseguró.

El congestionamiento permanente en estas etapas de la Alborada evidencia un problema que afecta tanto a peatones como a conductores. Entre la falta de educación vial y una circulación cada vez mas caótica, el trafico condiciona la rutina de un sector donde desplazarse se ha vuelto complicado. A esto se le suma la ausencia de medidas que ordenen la movilidad, lo que mantiene la idea de que el colapso podría agravarse. Para los vecinos, el problema dejo de ser ocasional y ya forma parte de su día a día.

La ciudadanía exige control de tránsito

Frente a esta situación, que ahora se verá afectada por la intervención que se ejecutará en la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, una de las principales vías de la ciudadela, la ciudadanía exige la presencia de agentes de la ATM.

"No pido que aparezcan solo ahora por los trabajos que se ejecutarán, sino que lo hagan de forma permanente. Esta ciudadela es importantísima. Se conecta con al menos seis ciudadelas del norte y pese a ello la ATM no le da la debida importancia. ¿Dónde están los agentes de tránsito? No los ves ni en el día ni en la noche, y a los conductores nos toca ver la forma de movilizarnos, entre gritos, insultos y con un estrés que solo cesa cuando uno llega a su destino o a casa", se quejó Mario Garzón, residente de la décima etapa.

De forma similar opina Elisa Castro, residente de la cuarta etapa, al asegurar que por las noches, pasadas las 18:00, desplazarse por la ciudadela se torna complejo. "Uno no puede salir caminando de una etapa a otra o a las plazas comerciales, que son muchas, porque el peatón no es respetado jamás. Por seguridad, nos toca sacar el carro. Pero eso es todo un dolor de cabeza. Toca ir lidiando con buses que se cruzan, que obstaculizan los pasos cebra, giran donde no se deben y hasta tapan los semáforos. ¿Es justo manejar de esta forma? ¿Es justo vivir sentenciados a este desorden? La Alborada es una ciudadela hermosa que podría dar cabida al encuentro de familias y de vecinos, pero por algo tan importante como el tráfico resulta imposible. Ahora con los trabajos que se vienen y que, por cierto, ya se hicieron hace unos años, todo será peor. Ese es el resultado de la falta de planificación: el enemigo principal de nuestro barrio", sentenció.

Este viernes 20 de marzo comenzarán los trabajos de reconstrucción integral de la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur. Cortesía

Detalles de cambios viales y desvío de buses



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Según informó el Municipio, la intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre la avenida Agustín Freire y la avenida José María Egas, en sentido sur–norte, en el sector donde se ubican varios locales comerciales y restaurantes.

Durante la primera fase de la obra, que durará al menos 5 meses, el tramo intervenido quedará cerrado al tránsito vehicular, aunque algunas intersecciones cercanas permanecerán habilitadas para mantener la conectividad con vías aledañas.

El plan también contempla restricciones en el paso elevado situado junto al centro comercial Garzocentro, donde se suspenderá temporalmente el acceso en sentido sur–norte que conecta a las ciudadelas Garzota y Alborada.

Como alternativa, los conductores deberán utilizar rutas cercanas que permitan incorporarse a la avenida Agustín Freire desde la avenida Guillermo Pareja, lo que podría incrementar la congestión en esas vías.

El impacto también alcanzará al transporte público. Al menos once líneas de buses urbanos deberán modificar temporalmente sus recorridos para evitar el tramo intervenido.

Líneas: 47, 62, 64, 82, 85, 89, 125, 131 y 143

Rodolfo Baquerizo – Agustín Freire (Garzocentro) – Isidro Ayora (redondel) – José María

Egas – Rodolfo Baquerizo.

Línea: 121

Agustín Freire – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Rodolfo Baquerizo.

Línea: 65

Av. José María Roura – Av. Francisco de Orellana – Av. Demetrio Aguilera – Av. Rodolfo Baquerizo.

El proyecto contempla la reconstrucción del pavimento de hormigón, aceras y parterres, así como la renovación integral de los sistemas de drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y redes de agua potable, además de la implementación de señalización vertical y horizontal. Adicionalmente, detalla la ATM, se construirán aceras libres de obstáculos y adaptadas para garantizar la movilidad peatonal universal.

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