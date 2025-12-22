Cambian los horarios de la revisión vehicular en Guayaquil por Navidad y fin de año

Habrá horarios especiales en diciembre y suspensión de trámites por cierre del sistema del SRI.

Con los feriados de Navidad y fin de año a la vuelta de la esquina —y el cierre del periodo fiscal—, quienes tengan pendiente la revisión técnica vehicular (RTV) en Guayaquil deberán tomar nota de los cambios en la atención de los centros. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció horarios especiales y días sin servicio que marcarán el ritmo de los trámites durante el cierre de 2025 y el arranque de 2026.

Horarios establecidos para el servicio

Según la entidad, los miércoles 24 y 31 de diciembre la atención se brindará en horario especial, de 07:00 a 15:00. El jueves 25 de diciembre no habrá atención, mientras que el servicio se retomará el viernes 26 en el horario habitual, de 07:00 a 19:00, y continuará el sábado 27, lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de diciembre.

La ATM también recordó que, por el cierre del periodo fiscal, la plataforma de Servicios de Rentas Internas (SRI) permanecerá inhabilitada de 1 al 7 de enero del 2026, lo que impedirá tramites relacionados con la matriculación vehicular durante esos días.

La atención en los centros de RTV se reanudará a partir del 8 de enero de 2026, una vez que el sistema sea restablecido, para todos los trámites vinculados a la matriculación.

Técnico realiza la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en uno de los centros de Guayaquil. archivo

Durante el mes de enero, la ATM atenderá tanto a los vehículos que no realizaron la revisión técnica en 2025 o años anteriores como a los propietarios que deseen adelantar el proceso correspondiente al año 2026.

Según cifras oficiales, entre enero y noviembre de 2025, más de 300.000 vehículos completaron el proceso de matriculación en Guayaquil, superando en alrededor de 35.000 registros a los alcanzados en 2024.

¿Cuál es el trámite para matricular vehículo en Guayaquil?



El trámite comienza en el sitio web de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Ahí deberá iniciar sesión y escoger la opción Servicios en línea, escoja el turno para la RTV y continúe con los siguientes pasos:

Los puntos a cumplir, son:

Solicitud del servicio

Pago según el tarifario de ATM

Reserva del turno según disponibilidad

Servicio de revisión

Evaluación del estado del vehículo

Recuerde que existen hasta cuatro oportunidades para realizar la RTV con diferentes valores. Solamente en el segundo chequeo no se cobra.

Para realizar la revisión, los usuarios deben acercarse con el vehículo a los sitios asignados; la matrícula asimismo debe estar vigente y el comprobante de pago correspondiente. La tarifa varía según el tipo de vehículo (liviano, motocicleta, transporte público o pesado); los valores actualizados pueden consultarse al momento de agendar el turno. Si el automotor tiene fallas técnicas, deberá someterse a una segunda inspección.

¿Dónde se hace la revisión vehicular en Guayaquil?



El proceso está a cargo del consorcio SGS, que tiene tres puntos en Guayaquil:

En el norte, junto a la troncal Río Daule, de la Metrovía (al inicio de la avenida Narcisa de Jesús)

En el sur, en la avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá, cerca del Planetario de la Armada

Vía a Daule

Los centros atienden de lunes a viernes, de 07:00 a 18:00, y sábados, de 07:00 a 13:00, según la información publicada por SGS en su página web.