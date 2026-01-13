Plan Preinvernal Guayaquil 2026: los puntos que se limpiarán

La estrategia contempla la limpieza de cerca de 150 kilómetros de canales y 26 obras de drenaje

En Sauces VI, Samanes I, y en zonas como La Alborada, además de otros puntos del sur, se construyen ductos cajón y estructura de control de mareas.

La noche del domingo 11 de enero y la madrugada del lunes 12 bastaron para que Guayaquil recordara su vulnerabilidad ante el invierno. Calles como Las Aguas, en el norte de la ciudad, se convirtieron en canales improvisados, mientras que en La Alborada, Sauces y Samanes, solo por citar algunas zonas que resultaron afectadas, los vehículos avanzaban a paso de tortuga sorteando acumulaciones de agua que se repiten año tras año.

El episodio provocó además apagones que afectaron a miles de hogares del norte de la ciudad, así como a sectores de Daule y Samborondón, dejando a algunas familias sin electricidad por más de 10 horas. La acumulación máxima registrada entonces en la estación de Mucho Lote 2 fue de 92,75 mm, equivalente a casi 100 litros por metro cuadrado en pocas horas, según cifras oficiales.

Ante esta situación, que se repitió -sin apagones- la madrugada de este 13 de enero tras otra jornada de lluvia, y la crítica ciudadana que fue en aumento con el pasar de las horas, la Alcaldía anunció la activación anticipada del Plan Preinvernal 2026, con una inversión de $ 11 millones. Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, aseguró que se trata de un plan articulado, donde confluyen todas las dependencias municipales para actuar de manera coordinada y rápida ante emergencias.

Obras que se ejecutarán como parte del plan

El plan, que la ciudadanía espera que finalmente dé resultados, surge también como continuación del Plan Choque, cuyo objetivo es reforzar y construir sistemas de drenaje en los puntos de la ciudad más propensos a inundaciones. En su tercera fase, se ejecutan 24 obras con $ 7,5 millones destinados a beneficiar a cerca de 355 mil habitantes, de los cuales 11 ya se han concluido. Entre ellas destacan:

Ductos cajón en la avenida Gustavo Noboa (Rosavín) y canal 99 en Juan Gómez Rendón.

Extensión del canal en el sector El Cordón, en Sergio Toral.

Rehabilitación de sistemas pluviales en calles del centro, Guangala, Virgen de Monserrat, Colinas del Sol y cerca de la Universidad de Guayaquil.

Las fases anteriores, Choque I y II, según indicaron los funcionarios la tarde del pasado 12 de enero durante una rueda de prensa, incluyeron 34 intervenciones con $ 13,6 millones en ductos cajón, estabilización de taludes y repotenciación de alcantarillado. "Estas obras redujeron históricamente las inundaciones en zonas como Sergio Toral, Modesto Luque, Mi Lote y El Fortín, donde en años anteriores se registraron incluso pérdidas humanas", argumentaron.

26 intervenciones, con énfasis en sectores vulnerables del norte de Guayaquil, se están ejecutando como parte del plan preinvernal. Cortesía

Afectaciones Las primeras lluvias registradas la noche del domingo y la madrugada del lunes

dejaron un acumulado máximo de 92,75 milímetros en la estación de Mucho Lote 2,

equivalente a cerca de 100 litros de agua por metro cuadrado, además de

afectaciones en más de 20 puntos de la ciudad. Ante esta situación, los equipos

municipales actuaron de inmediato para atender acumulaciones de agua, la caída de

un árbol y brindar asistencia humanitaria a cinco familias.

Nuevas intervenciones en zonas vulnerables

Mientras algunas obras ya están listas, continúan intervenciones en sectores donde el agua históricamente se acumula. En Sauces VI, por ejemplo, dijo el Cabildo, se está mejorando integralmente el sistema pluvial de la avenida Antonio Parra Velasco, afectada por la marea del río Guayas que ralentiza el descenso del agua. En Samanes I, se construye un colector que conecta con la avenida Isidro Ayora, acompañado de sumideros y cámaras pluviales. En Alborada, etapa 13, se desarrolla un ducto cajón doble, se reconforma el canal existente y se construye una estructura de control de mareas.

El plan preinvernal contempla además la limpieza de aproximadamente 150 km de canales y la ejecución de 26 obras estratégicas, combinando prevención y capacidad de reacción inmediata ante emergencias.

Bastaron horas de garúa persistente el pasado domingo para inundar varias calles del norte de Guayaquil. Incluso el 12 de enero, según reportó Segura EP, había acumulación de agua en algunas calles. Cortesía

Clima, basura y corresponsabilidad

El episodio reciente también volvió a poner sobre la mesa el factor climático. Pier Maquilón, experto del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN), explicó que se mantiene un evento de La Niña débil hasta febrero de 2026, lo que implica lluvias normales o ligeramente menores al promedio, aunque no se descartan precipitaciones intensas localizadas.

Por otro lado, el Municipio aseguró que el 99 % de los puntos afectados por la primera lluvia se debieron a desechos sólidos que obstruyen alcantarillas y sumideros. Para responder ante estas situaciones, el Plan Preinvernal moviliza más de 1.400 agentes de control, 1.800 bomberos, 700 agentes de tránsito, maquinaria pesada, 14 hidrocleaners y más de 800 carretilleros. Además, hay 3.600 kits de ayuda humanitaria listos para atender a familias afectadas.

