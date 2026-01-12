Tras colapso por la primera lluvia, Municipio activa el plan preinvernal en Guayaquil

Se anunció luego de que una lluvia ligera provocara inundaciones en más de 20 puntos y dejara a sectores enteros sin luz

El Municipio de Guayaquil inició el plan preinvernal antes de lo esperado.

La primera lluvia del año no solo inundó calles y provocó apagones prolongados en Guayaquil. También aceleró decisiones. Tras el episodio registrado entre la noche del domingo 11 de enero y la madrugada del lunes, el Municipio anunció la activación anticipada del Plan Preinvernal 2025 - 2026, una estrategia que, según anunció la tarde de este lunes 12 de enero la Alcaldía, busca adelantarse a los riesgos climáticos antes de que se instale de lleno la temporada lluviosa.

El anuncio se produjo luego de una reunión técnica en la que participaron distintas áreas municipales, en un contexto marcado por críticas ciudadanas y alertas meteorológicas de nivel “muy alto”.

Y es que la escena aún estaba fresca. Bastaron horas de garúa persistente para que sectores del norte de Guayaquil sobre todo volvieran a quedar bajo el agua, lo que generó críticas que se extendieron durante todo el día. En la avenida Las Aguas, el asfalto se convirtió en canal. En La Alborada, Sauces y Samanes, los vehículos avanzaron a paso lento, sorteando acumulaciones que se repiten cada invierno.

“Era como manejar un bote”, relató una residente del sector, mientras otros ciudadanos advertían que, si con una lluvia ligera la ciudad colapsa, el escenario podría ser peor cuando lleguen aguaceros más fuertes.

El anuncio municipal tras las inundaciones

En ese contexto, Fernando Cornejo, presidente del Directorio de Segura EP, informó que la Alcaldía activó de manera anticipada el Plan Preinvernal de este año, con una inversión de $ 11 millones.

Según detalló, la planificación se apoya en información georreferenciada y evaluaciones técnicas realizadas desde octubre de 2025, cuando comenzaron inspecciones en sectores priorizados. En total, se ejecutaron 57 inspecciones técnicas y 63 recorridos ampliados en distintos puntos del cantón.

Las evaluaciones incluyeron canales, drenajes, estaciones de bombeo, muros de contención, taludes e infraestructura considerada crítica, con el objetivo —según el Municipio— de focalizar las intervenciones y evitar gastos innecesarios.

Canales, obras y zonas bajo la lupa

Dentro del plan se contempla la limpieza de cerca de 150 kilómetros de canales, así como la ejecución de 26 obras distribuidas en distintos sectores de la ciudad, con énfasis en zonas vulnerables del norte de Guayaquil, las mismas que días antes figuraron entre las más afectadas por las lluvias.

Cornejo sostuvo que los recursos asignados permitirán tanto acciones preventivas como capacidad de reacción inmediata frente a emergencias invernales.

El Municipio informó que el plan contempla una respuesta articulada que incluye más de 1.400 agentes de control, 1.800 bomberos, 700 agentes de tránsito, además de maquinaria pesada, 14 hidrocleaner y más de 800 carretilleros destinados al manejo de desechos en puntos críticos.

A ello se suman más de 3.600 kits de ayuda humanitaria almacenados para una eventual atención a familias afectadas.

“Es un solo equipo, con una sola línea de mando desde el C5 Guayaquil”, señaló Cornejo, al referirse a la coordinación entre las distintas dependencias municipales.

Lo que dejó la primera lluvia

Las cifras del episodio reciente explican la urgencia. De acuerdo con datos municipales, la estación de Mucho Lote 2 registró un acumulado máximo de 92,75 milímetros, equivalente a casi 100 litros de agua por metro cuadrado en pocas horas.

Ese volumen provocó afectaciones en más de 20 puntos de la ciudad, la caída de al menos un árbol y la necesidad de brindar asistencia humanitaria a cinco familias.

A la inundación se sumaron apagones en amplios sectores del norte de Guayaquil, así como en zonas de Daule y Samborondón. Hubo hogares que permanecieron más de 10 horas sin electricidad, lo que generó reclamos por la falta de información oportuna de las empresas eléctricas.

El factor climático y el riesgo latente

Durante la presentación, Pier Maquilón, experto del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CIIFEN), explicó que actualmente se registra un evento de La Niña débil, cuyas condiciones se mantendrían hasta febrero de 2026, cuando se prevé un retorno a fases neutrales.

Aunque se esperan precipitaciones normales o ligeramente por debajo del promedio en gran parte del litoral, el especialista advirtió que no se pueden descartar eventos extremos localizados de lluvia intensa, como el ocurrido el fin de semana.

Entre la corresponsabilidad y las críticas

Desde el Municipio se volvió a señalar a la basura como un factor que agrava las inundaciones. Cornejo indicó que el 99 % de los puntos afectados el domingo se originaron por la acumulación de desechos sólidos que obstruyen alcantarillas y sumideros.

En la calle, el mensaje es mixto: exigencia a las autoridades para soluciones estructurales y, al mismo tiempo, autocrítica ciudadana. Mientras tanto, la ciudad entra en la temporada de lluvias con una certeza: la primera prueba llegó antes de lo previsto, y Guayaquil aún tiene tareas pendientes antes del verdadero invierno.

