¿Emelec podría perder 3 puntos en la mesa contra Universidad Católica?

El club eléctrico podría verse en riesgo si un órgano jurisdiccional deportivo determina que la suspensión fue irregular

La suspensión del partido entre Universidad Católica y Emelec no solo dejó en pausa un encuentro del calendario, sino que abrió un debate jurídico y reglamentario que podría tener consecuencias directas en la tabla de posiciones de la LigaPro.

Más allá de los 90 minutos que no se disputaron, el foco ahora está en los despachos y en la interpretación del Reglamento de Competencias.

Aunque en principio el escenario apunta a una reprogramación del compromiso, existe la posibilidad, jurídicamente viable, en la que el club eléctrico podría terminar perdiendo los tres puntos en la mesa.

Emelec podría verse en riesgo únicamente si un órgano jurisdiccional deportivo determina que la suspensión fue irregular. Esto podría ocurrir si se comprobara que:

No existía un informe formal de autoridad pública que justificara la medida.

La LigaPro actuó fuera de sus competencias reglamentarias.

Se vulneraron principios de debido proceso o igualdad competitiva.

¿Qué implicaría un fallo en contra?



En el supuesto de que se determinara una irregularidad sustancial, el partido podría considerarse como "no jugado por causa imputable a Emelec". Esto abriría la puerta a la aplicación del 'walkover', figura contemplada en los reglamentos cuando un equipo incurre en inasistencia injustificada. La consecuencia directa sería la pérdida de los tres puntos en la mesa, con el consiguiente impacto en la clasificación.

Sin embargo, es importante subrayar que este escenario no es automático, ni inmediato. Requiere un proceso formal, pruebas contundentes y una resolución motivada por parte de los organismos competentes.

¿Emelec está sancionado?

Por ahora, el marco normativo favorece la tesis de que no debe existir una sanción automática contra Emelec, sino la reprogramación del compromiso. Mientras la suspensión se mantenga amparada en causas debidamente justificadas y respaldadas conforme al reglamento, no se configura la figura de no presentación sancionable.

Si Universidad Católica decide llevar el caso a instancias disciplinarias y logra demostrar una irregularidad en la suspensión, el panorama podría modificarse de manera significativa. De lo contrario, la medida seguirá encuadrada dentro de las disposiciones reglamentarias y el encuentro deberá disputarse en una nueva fecha, sin que exista una pérdida inmediata de puntos para el cuadro eléctrico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!