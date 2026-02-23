Libertad vs Manta: previa, horario, dónde ver EN VIVO y alineaciones | LigaPro 2026

El equipo de Juan Carlos León buscará iniciar con victoria ante un Manta que llega con plantel completo

Libertad FC recibe a Manta en el inicio de la LigaPro 2026.

La temporada 2026 de la LigaPro arranca con un duelo atractivo entre Libertad y Manta, que se enfrentarán por la primera fecha de la fase inicial del campeonato ecuatoriano.

El compromiso se disputará este lunes 23 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Reina de El Cisne de Loja.

Juan Carlos León apuesta por un debut sólido en casa

Bajo la dirección técnica de Juan Carlos León, Libertad intentará sumar sus primeros tres puntos para arrancar con confianza en un torneo que promete alta competitividad desde el inicio.

Libertad FC disputará el repechaje de Copa Sudamericana 2026. API

El equipo será comandado en el mediocampo por Gabriel Cortez, acompañado por el aporte ofensivo de Hancel Batalla y Danny Coronel.

Alineación de Libertad: Cabezas; Patta, Caicedo, García y Rodríguez; Batalla, Corozo Zambrano, Branda y Cortéz; y Coronel.

Libertad también piensa en la Copa Sudamericana 2026

Más allá del estreno en LigaPro, los lojanos también tienen en la mira el repechaje de la Copa Sudamericana 2026, donde enfrentarán a Deportivo en partido único el próximo 4 de marzo en el estadio Serrano Aguilar.

Por ello, comenzar el campeonato con una victoria será clave para fortalecer el ánimo del plantel y consolidar la idea futbolística del cuerpo técnico.

Manta quiere sorprender en Loja

Por su parte, Manta llegará a Loja con equipo completo y la intención de dar el golpe como visitante.

El conjunto atunero, dirigido por Javier Carvajal, confía en la experiencia y el talento de sus principales figuras para sumar fuera de casa.

Manta busca sorprender a Libertad. Manta

En el mediocampo, Juan David Jiménez será el encargado de generar fútbol en el conjunto atunero, mientras que en ataque destacan Robert Burbano y el delantero Jean Carlos Blanco buscarán los goles del triunfo.

Alineación de Manta: Zambrano; Medina, Ortiz, Moscarelli y Mina; Ramírez, Jiménez y Valencia; Burbano, Asagidigbi y Blanco.

Dónde ver EN VIVO Libertad vs Manta en la LigaPro 2026

​

El partido entre Libertad y Manta será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en su señal de televisión pagada como en su plataforma digital, lo que permitirá a los aficionados seguir cada detalle del arranque de la LigaPro 2025.

Previa de Libertad vs Manta



