Alineaciones, hora y dónde ver EN VIVO Everton vs Manchester United | Premier League

El equipo de Michael Carrick puede superar a Chelsea en la tabla si suma ante Everton

Manchester United tiene una oportunidad de oro para meterse en zona de clasificación a la próxima Champions League 2026-27 cuando visite a Everton, por la fecha 27 de la Premier League 2025-26.

Este lunes 23 de febrero de 2026, desde las 15:00 (hora de Ecuador), el enfrentamiento se disputará en en el estadio Hill Dickinson de Liverpool.

Manchester United depende de sí mismo para entrar a zona Champions

Los Diablos Rojos, dirigidos por Michael Carrick, ocupan actualmente la quinta posición en la tabla con 45 puntos, los mismos que suma Chelsea, que en esta ya jornada empató 1-1 frente a Burnley.

Manchester United es quinto en la tabla de la Premier League. EFE

Ese resultado abrió la puerta para que el United dependa de sí mismo: con un empate superará a los Blues y se instalará en puestos de clasificación a la Champions League 2026-27.

Así llega el United tras el empate de Chelsea

El conjunto de Old Trafford llegará con todo su potencial ofensivo. En ataque destacan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y el portugués Bruno Fernandes, piezas claves en el esquema de Carrick.

La alineación de Manchester United es: Lammens; Dalot, Maguire, Martínez y Shaw; Mainoo, Casemiro, Fernandes, Diallo y Cunha; y Mbeumo.

David Moyes y la ilusión europea de los Toffees

Enfrente estará un Everton que también sueña con competencias europeas. El equipo dirigido por David Moyes se ubica en la séptima casilla con 37 puntos, a ocho unidades de Chelsea, último equipo que hoy ocupa zona de Champions.

Una victoria como local lo metería de lleno en la pelea por los boletos de clasificación.

Los Toffees apostarán por el liderazgo en el mediocampo de Kiernan Dewsbury-Hall y el poder ofensivo de Tyrique George y Thierno Barry.

La formación de Everton es: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite y Mykolenko; Garner, Gueye, Dewsbury-Hall, Ndiaye y George; y Barry.

previa de Everton vs Manchester United

Dónde ver EN VIVO el partido en Ecuador

En Ecuador, el compromiso se podrá ver EN VIVO a través de ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

