Darío Benedetto y su debut goleador en Barcelona: ¿cuántos minutos tardó?

El delantero argentino rompió una sequía de dos años y marcó su primer tanto con Barcelona SC en la LigaPro 2026

Darío Benedetto marcó el gol de la victoria frente a Técnico Universitario en la fecha 1 de la LigaPro 2026

Tras más de dos años sin anotar, Darío Benedetto volvió a reencontrarse con el gol el sábado 21 de febrero de 2026 en el compromiso ante Técnico Universitario por la LigaPro 2026. El atacante argentino inició el encuentro en el banco de suplentes e ingresó al minuto 61, reemplazando a Sergio Nuñez.

Cuando el partido se encaminaba hacia un empate entre ambos equipos, apareció el olfato goleador del atacante argentino: al minuto 82 conectó la jugada que terminó en el tanto del triunfo para el conjunto canario.

En total, el delantero argentino necesitó en total, más de 117 minutos en cancha para marcar su primer gol con Barcelona SC, un tanto que no sólo aseguró la victoria, sino que también significó un alivio personal tras un largo periodo sin celebrar.

La llegada de Darío Benedetto a Barcelona Sporting Club

El experimentado delantero argentino arribó como uno de los fichajes estelares para la temporada 2026, con la misión de aportar jerarquía y goles en los torneos locales e internacionales. Sin embargo, sus primeros minutos con la camiseta amarilla estuvieron marcados por la falta de efectividad frente al arco.

Su estreno se produjo en el amistoso internacional ante el Inter Miami CF, en el evento denominado “El Partido de la Historia”, organizado por el empresario Daniel Molina. Aquella noche, Benedetto ingresó al minuto 64, pero no logró convertir.

Posteriormente, en la tradicional Noche Amarilla disputada en Quito frente a Sociedad Deportiva Aucas, el atacante no sumó minutos, lo que postergó aún más la posibilidad de estrenarse en las redes.

El panorama tampoco cambió en su debut oficial. En el estreno de Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026 frente a Argentinos Juniors, el “Pipa” fue titular y se mantuvo en cancha hasta el minuto 62, pero nuevamente se quedó sin marcar, extendiendo una sequía que comenzaba a pesar.

Años de sequia goleadora



Ecuador clasifica al Mundial femenino Sub 20 de Polonia a falta de dos fechas Leer más

El gol ante Técnico Universitario tuvo un significado especial para Benedetto, ya que puso fin a una racha de más de dos años sin anotar. Su último festejo había sido el 5 de febrero de 2024, cuando marcó con Boca Juniors frente a Club Atlético Tigre.

Tras su salida del club xeneize, el atacante pasó por Newell's Old Boys y Olimpia, etapas en las que no logró reencontrarse con el gol y apenas registró dos asistencias en total. Esa falta de contundencia alimentó las dudas en torno a su presente futbolístico.

Ahora, con su primer tanto en el fútbol ecuatoriano, el “Pipa” inicia una nueva etapa. El gol no solo representa tres puntos para Barcelona SC, sino también la posibilidad de recuperar la confianza y volver a ser el delantero determinante que supo brillar en el continente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!