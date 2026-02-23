Joel Ordóñez, clave en el juego de Brujas vs Atlético Madrid por Champions League

El defensor ecuatoriano será pieza clave ante la ofensiva colchonera en el Metropolitano por la Champions League 2025-26

Joel Ordóñez será el líder de la defensa de Brujas ante Atlético Madrid.

Joel Ordóñez vivirá una noche importante con Club Brujas en la Champions League 2025-26, ya que buscará la clasificación a los octavos de final cuando visite este martes 24 de febrero de 2026, desde las 12:45, al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

El conjunto azul y negro necesita al menos un empate para forzar la tanda de penales y mantener vivo el sueño europeo, luego del 3-3 en la ida del repechaje.

Joel Ordóñez, pilar defensivo del Club Brujas en la Champions

En ese escenario, el zaguero ecuatoriano será determinante para sostener el orden defensivo de su equipo, ante un rival que cuenta con una ofensiva efectiva y rápida.

Brujas contará con sus principales figuras. EFE

Ordóñez hará dupla en la zaga con el belga Brandon Mechele y tendrá la misión de frenar a Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann, quienes fueron titulares en la ida.

El reto de frenar a Julián Álvarez y Antoine Griezmann

El central ecuatoriano dejó claro que está enfocado en detener a los atacantes de los colchoneros.

“Estoy feliz por estar aquí. Creo que será un gran partido contra un gran rival. Se nos complicó el primer partido, pero lo supimos trabajar y se dieron las cosas. Va a ser un partido muy fuerte contra un gran rival. Estamos preparados para grandes partidos y grandes cosas”, dijo.

Destacó que también tendrán que enfrentar la presión de la hinchada rival. “Ya sabemos que aquí es duro, porque el hincha apoya, pero nosotros estamos preparados para estos grandes partidos y rivales, como es el Atlético”.

Y agregó: “Siempre uno se sorprende cuando juega con grandes jugadores, pero la verdad es que he trabajado desde hace mucho tiempo para estos grandes partidos”.

Diego Simeone y las bajas que preocupan al Atlético

Del lado del Atlético, el estratega Diego Simeone mantiene la alerta por los amonestados y no podrá contar con Pablo Barrios ni Nico González, bajas por molestias físicas.

Julián Álvarez será titular en Atlético Madrid. EFE

Además, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Thiago Almada y Giuliano Simeone están apercibidos.

Previa de Atlético Madrid vs Brujas

