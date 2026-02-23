Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Joel Ordoñez
Joel Ordóñez será el líder de la defensa de Brujas ante Atlético Madrid.Archivo

Joel Ordóñez, clave en el juego de Brujas vs Atlético Madrid por Champions League

El defensor ecuatoriano será pieza clave ante la ofensiva colchonera en el Metropolitano por la Champions League 2025-26

Joel Ordóñez vivirá una noche importante con Club Brujas en la Champions League 2025-26, ya que buscará la clasificación a los octavos de final cuando visite este martes 24 de febrero de 2026, desde las 12:45, al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.

(Te invito a leer: Eduardo Moscoso, el DT ecuatoriano que logró 7 clasificaciones a mundiales)

El conjunto azul y negro necesita al menos un empate para forzar la tanda de penales y mantener vivo el sueño europeo, luego del 3-3 en la ida del repechaje.

Joel Ordóñez, pilar defensivo del Club Brujas en la Champions

En ese escenario, el zaguero ecuatoriano será determinante para sostener el orden defensivo de su equipo, ante un rival que cuenta con una ofensiva efectiva y rápida.

Brujas
Brujas contará con sus principales figuras.EFE

Ordóñez hará dupla en la zaga con el belga Brandon Mechele y tendrá la misión de frenar a Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann, quienes fueron titulares en la ida.

El argentino Prestian (15953628)

Prestianni sancionado por UEFA en tema de racismo, que es lo que se perderá

Leer más

El reto de frenar a Julián Álvarez y Antoine Griezmann

El central ecuatoriano dejó claro que está enfocado en detener a los atacantes de los colchoneros.

“Estoy feliz por estar aquí. Creo que será un gran partido contra un gran rival. Se nos complicó el primer partido, pero lo supimos trabajar y se dieron las cosas. Va a ser un partido muy fuerte contra un gran rival. Estamos preparados para grandes partidos y grandes cosas”, dijo.

Destacó que también tendrán que enfrentar la presión de la hinchada rival. “Ya sabemos que aquí es duro, porque el hincha apoya, pero nosotros estamos preparados para estos grandes partidos y rivales, como es el Atlético”.

Y agregó: “Siempre uno se sorprende cuando juega con grandes jugadores, pero la verdad es que he trabajado desde hace mucho tiempo para estos grandes partidos”.

Diego Simeone y las bajas que preocupan al Atlético

Del lado del Atlético, el estratega Diego Simeone mantiene la alerta por los amonestados y no podrá contar con Pablo Barrios ni Nico González, bajas por molestias físicas.

Atlético Madrid
Julián Álvarez será titular en Atlético Madrid.EFE

Además, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Thiago Almada y Giuliano Simeone están apercibidos.

Previa de Atlético Madrid vs Brujas

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. CAL sanciona a Roberto Cuero con 30 días sin sueldo por falta grave

  2. Marcela Aguiñaga responsabiliza a municipios por colapso hídrico durante el invierno

  3. Emelec y su Carnaval Azul 2026: fecha, hora y entradas del partido frente a Delfín

  4. Aquiles Álvarez reaparece en redes sociales y habla de la seguridad en Guayaquil

  5. Fashion Is Art: así será la temática oficial de la Met Gala 2026

LO MÁS VISTO

  1. Jornada laboral de 12 horas en Ecuador recibe primera acción de inconstitucionalidad

  2. Devolución del IVA: acción de protección por pagos atrasados avanza en Quito

  3. Directora que tramitó la inhabilitación de Villacís también tiene impedimento laboral

  4. Caso Metástasis: embargan dos casas de Daniel Salcedo por orden judicial

  5. Juez Fierro se excusa de integrar el tribunal del caso Triple A por su disciplinario

Te recomendamos