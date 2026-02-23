Prestianni sancionado por UEFA en tema de racismo, que es lo que se perderá

La UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni tras la denuncia de Vinicius por insultos racistas en Lisboa

El fútbol volvió a quedar en pausa. No por una lesión, no por un gol. Esta vez el ruido lo provoca una acusación que sacude a Europa: Gianluca Prestianni, la joven joya del Benfica, ha sido suspendido provisionalmente por la UEFA tras los supuestos insultos racistas contra Vinicius en la ida ante el Real Madrid.

El Comité de Ética y Disciplina abrió investigación por presunta infracción del artículo 14 del reglamento disciplinario, relacionado con comportamiento discriminatorio. Con un informe provisional sobre la mesa, la UEFA decidió apartar al argentino del duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu. No es una sanción definitiva, pero sí un mensaje claro: el racismo no se negocia.

Todo explotó en Lisboa. Vinicius celebró su gol con baile, camiseta en alto y mirada desafiante. Minutos después denunció haber sido llamado “mono” por Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta. El árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo. El partido se detuvo ocho minutos, Mbappé amagó con abandonar el campo y el ambiente se tornó irrespirable.

La UEFA aclaró que ningún miembro del equipo arbitral escuchó el insulto. De haberlo hecho, la expulsión habría sido inmediata según la regla 12 de la IFAB. El partido terminó 0-1 para el Madrid, pero el marcador quedó en segundo plano.

Vinicius fue contundente: “Los racistas son cobardes”. Mbappé pidió la sanción más dura. El Real Madrid entregó pruebas a la UEFA y agradeció el respaldo mundial. Mientras tanto, el Benfica anunció que apelará, aunque reconoce que difícilmente cambiará algo para el duelo decisivo.

El fútbol europeo espera resolución. El balón rueda, pero la conciencia pesa.

