Barcelona SC: Esto recibirá de premio por avanzar a la Fase 3 de la Libertadores

Las ganancias que el Ídolo acumula en la Copa 2026 ya sobrepasa el millón de dólares tras eliminar a Argentinos Juniors.

Barcelona SC no solo celebró la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, sino también un importante ingreso económico en lo que va del torneo.

Tras la derrota 1-0 a Argentinos Juniors en el partido de vuelta, la noche del miércoles 25 de febrero, la serie se igualó 1-1 en el marcador global y la lave se terminó definiendo desde el punto penal, donde el Ídolo del Astillero se impuso 5-4, desatando la euforia en el estadio argentino y asegurando su paso a la siguiente ronda.

Precisamente gracias a esa participación en la fase 2 del certamen continental, el club guayaquileño ya había asegurado $500.000 dólares, de ahí que con la clasificación a la fase 3, suma $600.000 dólares adicionales. Dicho esto el gran total de Barcelona SC es de $1.100.000 dólares en premios otorgados por Conmebol hasta el momento, sin considerar los ingresos por taquilla.

Disputa frente a Botafogo en Fase 3



En la tercera fase previa de la Copa Libertadores, Barcelona SC tendrá un desafío de alto nivel frente a Botafogo, equipo brasileño dirigido por el argentino Martín Anselmi, exentrenador de Independiente del Valle.

El partido de ida se disputará el martes 3 de marzo de 2026 en el estadio Monumental de Guayaquil, mientras que la revancha se jugará el martes 10 de marzo en Río de Janeiro. Será una serie determinante, no solo en lo deportivo, sino también en el aspecto económico.

🇪🇨🏆🇧🇷 Cruce definido en Fase 3: @BarcelonaSC y @Botafogo, mano a mano por un lugar en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/7H2xGnnMEh — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 26, 2026

¿Cuánto ganará Barcelona SC si avanza a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Si Barcelona SC logra superar a Botafogo y clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el premio económico dará un salto considerable. En ese escenario, el club sumaría $4.100.000 dólares adicionales por disputar la fase de grupos.

A esta cifra se le añadirían $330.000 dólares por cada victoria obtenida en dicha instancia, monto que Conmebol entrega como incentivo por rendimiento deportivo.

¿Qué pasará si Botafogo elimina a Barcelona SC?



En caso de no superar la fase 3, Barcelona Sporting Club no quedará fuera del plano internacional. Por el solo hecho de haber alcanzado dicha instancia de la Copa Libertadores, el equipo canario ya tiene asegurada, como mínimo, su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Si el Ídolo accede a la fase de grupos de la Sudamericana, recibirá $2.000.000 de dólares en premios económicos. De esta manera, incluso en este escenario deportivo, el club garantizaría un ingreso importante que fortalecería sus finanzas en la temporada.

