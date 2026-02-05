Messi en Guayaquil: expectativas, lujos y gestos que espera la hinchada de Barcelona

Messi jugará ante Barcelona SC en el Monumental y los hinchas sueñan con lujos, jugadas históricas y gestos con la afición

Messi en Ecuador: entre la idolatría y el deseo de que Barcelona gane el Partido de la Historia.

Lionel Messi arribará el 6 de febrero a Guayaquil para disputar, ante Barcelona SC, el 7 de febrero el denominado Partido de la historia, en el estadio Monumental. Mientras se ultiman detalles en la logística, la venta de entradas y la preparación del equipo torero, los hinchas también tienen en mente qué esperar del astro argentino.

EXPRESO conversó con ocho aficionados de Barcelona que estuvieron en la Noche Amarilla y que volverán al Monumental, pese a que durante la semana les tocó ahorrar para poder comprar su entrada. La gran interrogante que les planteamos es qué jugada o acción les gustaría ver si tuvieran a la Pulga Messi al frente en el estadio.

Los fans de Barcelona: Jorge Martínez, Raúl Neira, Bryan Santana, Danilo Maiza y Angelo Neira se van a ver a Messi. Cortesía

Muchos deseos ´para Messi tienen los hinchas

Juventud vs Universidad Católica EN VIVO: sigue los detalles del juego y alineaciones Leer más

Desde jugadas emblemáticas hasta gestos con la hinchada, las expectativas vienen de fanáticos que crecieron viendo jugar a Leo Messi y que no superan los 35 años.

Janina León, Karelis Deleg, Jorge Martínez, Raúl Neira, Bryan Santana, Danilo Maiza, Angelo Neira y Andrés Meza Barragán están listos para ver a Messi, en lo que podría ser su último partido en Ecuador.

Janina comenta que tanto le han hablado de Messi que decidió ir al estadio para verlo ante Barcelona. “Es raro, porque la gente va a ver a Messi, pero no quiere que pierda Barcelona. Quiero verlo en vivo y en directo, pero que gane Barcelona”, comentó.

El aficionado Andrés Meza y el jugador Darío Benedetto. Cortesía

A pesar que son fans de Messi, quieren que gane Barcelona SC.

El comercio detrás del Partido de la Historia: precios y camisetas más buscadas Leer más

Karelis Deleg espera un Messi cercano a la hinchada: “Sería lindo que les dedique muchos minutos a los aficionados. Creo que eso es más importante que las jugadas”.

Jorge Martínez quiere fútbol puro en el Monumental: “Hay una jugada que hizo con la camiseta del Barcelona en la Copa del Rey 2007 ante el Getafe, cuando se llevó a todos por delante. Que la haga en el Monumental, pero que no meta gol”.

Raúl Neira sueña con verlo filtrar pases para el uruguayo Luis Suárez, con quien conformó una dupla letal en el Barcelona español. “Uno creció viendo esas jugadas mágicas, pero habrá que ver si Luca Sosa o Matías Lugo se lo permiten”, mencionó.

Bryan Santana tiene altas expectativas. “Con que haga dos jugadas de esas en las que prende la máquina y empieza a driblar, la gente se va contenta”, afirmó emocionado.

Fabricio Villón vende cuadros de Messi luciendo la camiseta de Barcelona. ALEX LIMA

Danilo Maiza apuntó a lo mediático: “¿Se imaginan que Messi haga un gol y vaya a celebrarlo con la Sur Oscura? Sería otro nivel, algo para nunca olvidarlo. Sé que no es de esos, pero soñar no cuesta nada”.

Angelo Neira, más futbolero, pidió al menos un lujo. “Que haga un túnel como el que le hizo a Boateng del Bayern de Múnich, o a Milner del Liverpool. Aunque luego recuerdo que es ante mi Barcelona y se me pasa. Con que salude a la hinchada basta”, señaló.

Finalmente, Andrés Meza Barragán contó que siempre soñó con ver a Messi ante su equipo. “Toda mi vida vi jugar a Lionel Messi. Tenerlo aquí y frente a mi Barcelona es otro nivel. Esas jugadas en las que toma la pelota y apila rivales son únicas”, concluyó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!