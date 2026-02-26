Patrick Mercado: Así es el talento ecuatoriano que se lleva el Sevilla de España

El principio de acuerdo ya es oficial y el traspaso se concretará en el verano europeo 2026/27.

Patrick Mercado fue una de las figuras en el último partido de Independiente por el torneo nacional.

El nombre de Patrick Mercado empezó a sonar con fuerza en el fútbol europeo. Tras oficializarse este jueves 26 de febrero un primer acuerdo entre Independiente del Valle y el Sevilla Fútbol Club, se marca uno de los movimientos más importantes para el balompié ecuatoriano en los últimos años con el español de primera división

Según reveló el diario Diario AS, la transacción entre el club andaluz y el ecuatoriano habría quedado finiquitado en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, la transferencia no pudo concretarse en enero, por lo que su incorporación se proyectará para el verano, una vez finalizado el Mundial 2026. La planificación apuntaba a que el futbolista cierre su etapa en Ecuador antes de dar el salto definitivo a LaLiga.

🚨🔴⚪️ Patrik Mercado to Sevilla, here we go! Deal done for the Ecuadorian to join after World Cup 2026.



Announcement expected in next 24h but all done, documents exchanged. 🇪🇨 pic.twitter.com/ZpoHY1e9sD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2026

A través de un comunicado, Independiente del Valle y el Sevilla FC confirmaron que alcanzaron un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del mediocampista ecuatoriano de 22 años, nacido en Tena. El club español ejecutará la opción de compra y el traspaso se formalizará en el mercado de verano 2026/27, momento en el que el jugador se incorporará definitivamente a la disciplina del conjunto andaluz.

El traspaso rondaría los 7 millones de dólares, cifra que confirma la alta valoración que tiene Patrick en el mercado internacional. Fiel a su modelo de gestión, Independiente del Valle mantendría un porcentaje del pase para una futura venta, asegurando réditos a largo plazo en caso de una nueva transferencia en el fútbol europeo.

Patrick Mercado es el mejor jugador de la temporada. Juan Ruiz

Mercado fue considerado el mejor jugador de la Liga Ecuabet 2025 y pieza clave en el título conquistado por Independiente del Valle. El mediocentro disputará su último semestre con el cuadro rayado antes de emprender su nueva etapa en España. Su llegada al Sevilla no solo representa un crecimiento personal en su carrera, sino también una nueva vitrina internacional para el fútbol ecuatoriano, que suma otra joya rumbo a la élite del balompié español.

