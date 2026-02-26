Entre premios, música y polémica: así fue la cuarta gala de Viña del Mar 2026

Una noche marcada por un homenaje a Selena Quintanilla, shows y una controversia que encendió a la Quinta Vergara

Al ritmo de Como la flor, la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 inició con un homenaje a Selena Quintanilla que dio paso a una jornada cargada de hitos. El tributo abrió el escenario para un show estelar de Juanes junto a Mon Laferte, la elección de los nuevos Reyes del certamen y la definición de los finalistas de las competencias folclórica e internacional, en una noche que también estuvo marcada por la polémica tras el abrupto cierre de la rutina humorística de Asskha Sumathra.

Cinturones XXL, de cadena o minimalistas: por qué todos hablan de ellos Leer más

Homenaje a Selena Quintanilla con presencia ecuatoriana

La gala del miércoles 25 de febrero inició con un tributo a la recordada intérprete Selena Quintanilla, ícono de la música latina. El homenaje estuvo encabezado por la soprano chilena Verónica Villarroel, presidenta del jurado. En este segmento participaron artistas de las competencias folclórica e internacional, quienes interpretaron algunos de los temas más emblemáticos de la cantante como Si una vez, Amor prohibido, Como la flor y Bidi bidi bom bom, que fueron coreados por el público de la Quinta Vergara.

Entre los intérpretes que formaron parte del número inaugural estuvieron Antoñito Molina (España), Majo Cornejo (México), Son del Valle (Chile) y Campedrinos (Argentina), quienes aportaron distintos matices a las canciones del repertorio de la artista tejana. En este mismo bloque inicial, Ecuador volvió a pisar el escenario viñamarino con la actuación de Brenda, representante nacional en la competencia folclórica, quien tuvo un momento en solitario durante la apertura de la noche.

Juanes y Mon Laferte encendieron la Quinta Vergara

El colombiano Juanes fue uno de los números centrales de la cuarta noche del festival, con un show que recorrió sus principales éxitos y desató los aplausos del público en la Quinta Vergara. Durante su presentación interpretó temas como La camisa negra reafirmando su vigencia artística y su fuerte vínculo con el público latinoamericano. Esta fue la cuarta vez que el artista se presentó en el certamen, tras sus participaciones anteriores en 2003, 2005 y 2009.

Uno de los momentos más celebrados del espectáculo fue la aparición de la cantante chilena Mon Laferte, con quien interpretó el tema Fotografía, generando una de las colaboraciones más comentadas de la noche. La química entre ambos artistas fue recibida con aplausos y consignas del público.

Ecuador se despide del certamen y quedan definidos los finalistas

La cuarta jornada del festival cerró la fase clasificatoria de las competencias folclórica e internacional, con la definición de los países que avanzaron a la gran final. Tras la sumatoria de puntajes del jurado y el voto del público, el certamen configuró el grupo de finalistas que disputará el triunfo en la próxima gala, en una instancia marcada por presentaciones de alto nivel y estilos musicales diversos.

Finalistas de la competencia folclórica:

A los 4 vientos (Chile)

Campedrinos (Argentina)

Majo Cornejo (México)

Finalistas de la competencia internacional:

Antoñito Molina (España)

Sondelvalle (Chile)

Vanilla Ninja (Estonia

En este proceso, Ecuador no logró clasificar a la final, lo que significó la despedida de Brenda del escenario del Anfiteatro. La participación ecuatoriana tuvo gran acogida por parte del público, lo que evidenció constancia de su propuesta artística, pese a no alcanzar el puntaje necesario para continuar en competencia.

Participación de Brenda en la Quinta Vergara Cortesía

Manon de Katseye niega estar enferma tras pausa anunciada por HYBE: Los fans explotan Leer más

Skar Labra y Matteo Bocelli, Reyes de Viña 2026

Uno de los hitos informativos de la jornada fue la elección de los Reyes del Festival de Viña del Mar 2026. Skar Labra, ganadora del programa Fiebre de Baile, se impuso en la votación popular y de la prensa acreditada, superando a otras candidatas como Ignacia Michelson, Karen Doggenweiler, Fátima Bosch y Titi García-Huidobro.

En la categoría masculina, el italiano Matteo Bocelli logró conquistar tanto al público como a los periodistas, imponiéndose sobre nombres como Juanes, Stefan Kramer, Fernando Godoy y Karim Butte. Ambos serán coronados oficialmente este jueves 26 de febrero en el tradicional piscinazo que se realizará en el Novotel de la Ciudad Jardín.

Tras su elección, los nuevos soberanos del certamen recibirán una corona y anillos de alto valor, elaborados en Santiago por dos orfebres de la joyería Aurus. Las coronas fueron fabricadas en plata fina con baño de rodio, mientras que el anillo de la reina está confeccionado en oro blanco de 14 quilates, con un zafiro azul central y diamantes, y el del rey en oro de 18 quilates, engastado con brillantes.

Controversia por el abrupto cierre de la rutina humorística

El bloque de humor tuvo como protagonista a Asskha Sumathra, quien debutó en el certamen marcando un precedente como la primera artista transformista en presentarse en el festival. Su rutina, cargada de ironía y referencias a la diversidad, logró una rápida conexión con el público.

El Monstruo de la Quinta Vergara pidió insistentemente la entrega de las Gaviotas de Plata y Oro; sin embargo, la presentación fue interrumpida por los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler para dar paso a la programación, lo que provocó molestia en el anfiteatro y críticas en redes sociales por el abrupto cierre del show.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!