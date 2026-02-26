Hillary Clinton responde al Congreso sobre su relación con Jeffrey Epstein

Bajo juramento, la exprimera dama niega nexos con el magnate y acusa a republicanos de usar el caso como "distracción".

Hillary Clinton declaró ante el Congreso que nunca tuvo relación con Jeffrey Epstein ni conocimiento de sus delitos, en una audiencia a puerta cerrada.

La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, compareció este jueves 26 de febrero, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en un interrogatorio a puerta cerrada que sacude el panorama político estadounidense. Desde Nueva York, la exprimera dama negó tajantemente cualquier vínculo personal con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, asegurando no haber tenido conocimiento de la red de tráfico y abuso sexual que el financiero lideraba.

Estrategia de distracción y dardos contra Donald Trump

En un discurso inicial filtrado en sus redes sociales, Clinton no se limitó a defenderse, sino que pasó al ataque. Acusó al comité, de mayoría republicana, de utilizar su citación para "encubrir" los nexos del presidente Donald Trump con el depredador sexual. "No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Jamás volé en su avión ni visité sus propiedades. No tengo nada que añadir", sentenció, calificando los crímenes del magnate como "horrorosos".

El cerco del Congreso y la sombra de Ghislaine Maxwell

A pesar de su negativa inicial, los Clinton aceptaron declarar bajo la sombra de una posible acusación por desacato. Aunque Hillary insiste en que jamás vio a Epstein, reconoció un punto crítico: múltiples encuentros con Ghislaine Maxwell, la cómplice del magnate condenada a 20 años de prisión. Según la exsecretaria de Estado, estas coincidencias ocurrieron estrictamente en eventos vinculados a la Fundación Clinton, marcando una distancia que el Congreso busca corroborar.

Bill Clinton: el siguiente en el banquillo

La presión legislativa no termina aquí. Este viernes 27 de febrero, será el turno del expresidente Bill Clinton, quien —a diferencia de su esposa— sí ha admitido viajes en el avión privado de Epstein a principios de los años 2000, alegando fines filantrópicos. Mientras tanto, el entorno de los Clinton ha solicitado que los testimonios sean de dominio público, asegurando que no tienen "nada que esconder" frente a los documentos gubernamentales que también salpican a figuras como Donald Trump.

