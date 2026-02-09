Maxwell ofrece limpiar el nombre de Trump a cambio de clemencia en caso Epstein

En un giro inesperado dentro de la saga judicial de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell envió este lunes 09 de febrero, un mensaje directo a la Casa Blanca: si el presidente Donald Trump le concede clemencia, ella se compromete a limpiar su nombre de cualquier vínculo delictivo relacionado con el caso. Esta propuesta, calificada como extraordinaria, fue presentada por su abogado, David Markus, durante la comparecencia virtual de Maxwell ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

A pesar de esta oferta de colaboración condicionada, Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda para evitar la autoincriminación durante el resto del interrogatorio. Desde la prisión de Bryan, Texas, donde cumple una condena de 20 años, su defensa insistió en que "solo ella puede ofrecer la versión completa de los hechos" y afirmó enfáticamente que tanto Trump como el expresidente Bill Clinton son inocentes de cualquier irregularidad.

El dilema político en el Capitolio

La propuesta de Maxwell ha profundizado la división política en Washington. Mientras que el presidente Donald Trump no ha descartado públicamente la posibilidad de un indulto o conmutación de pena, los legisladores de la comisión expresaron su frustración. El presidente de la Comisión, James Comer, calificó el uso de la Quinta Enmienda como "muy decepcionante", señalando que quedaron pendientes numerosas preguntas sobre los crímenes cometidos y la identidad de otros posibles cómplices.

Por su parte, la bancada demócrata, representada por Melanie Stansbury, acusó a Maxwell de utilizar el silencio como una moneda de cambio para obtener beneficios judiciales. En este contexto de máxima tensión, se espera que el foco de la investigación se desplace próximamente hacia las declaraciones juradas de otros involucrados, incluyendo la posible comparecencia a puerta cerrada de los Clinton a finales de este mes.

El rechazo de las víctimas: "Una táctica de engaño"

Las sobrevivientes de la red de tráfico sexual no tardaron en reaccionar ante la estrategia de Maxwell. En una carta dirigida a la Comisión y difundida por CNN, un grupo de víctimas —incluyendo familiares de Virginia Giuffre— instó a los legisladores a recibir cualquier declaración de la acusada con el "máximo escepticismo". Para las sobrevivientes, esta oferta de "franqueza" no es más que una nueva oportunidad para el engaño y una herramienta para silenciar a quienes sufrieron sus crímenes.

El documento enfatiza que Maxwell fue la "arquitecta central" de la red y que su negativa histórica a identificar a los hombres poderosos involucrados invalida su credibilidad actual. Las víctimas advierten que el proceso no debe convertirse en un medio para favorecer a la mujer que, durante décadas, se negó a cooperar de manera significativa con las autoridades, protegiendo hasta el último momento la estructura de impunidad que rodeó a Jeffrey Epstein.

