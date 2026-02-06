Messi en Guayaquil: ATM anuncia cambios en planificación para Partido de La Historia

No habrá desvío de buses ni cierres viales, al menos de forma preliminar. El partido frente a Barcelona SC ser´a a las 19:00

Referencial. La avenida Barcelona tendrá gran afluencia de público durante este sábado

La expectativa por la llegada de Lionel Messi a Guayaquil no solo se siente en el ámbito deportivo, sino también en la planificación de la ciudad.

A falta de un día para el denominado Partido de la Historia, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó ajustes en el operativo vial que inicialmente había generado inquietud entre conductores y usuarios del transporte público por posibles cierres y desvíos en la avenida Barcelona.

En un primer anuncio, la ATM había contemplado restricciones importantes en esta arteria clave del oeste de Guayaquil, así como modificaciones en los recorridos de buses urbanos.

Sin embargo, tras una nueva evaluación técnica, la entidad municipal decidió cambiar el esquema previsto, tomando en cuenta el impacto que estas medidas podrían tener en la movilidad de la ciudad.

Los cambios que anuncia la ATM para el Partido de la Historia

Según la actualización oficial, la avenida Barcelona se mantendrá habilitada al tránsito vehicular durante la jornada del encuentro entre Barcelona SC e Inter Miami, programado para las 19:00 en el estadio Monumental Banco Pichincha de este sábado 7 de febrero.

Con esta decisión, también se descarta el desvío de las líneas de buses que circulan habitualmente por este corredor vial.

No obstante, la ATM aclaró que el operativo no queda sin control. La institución advirtió que, de ser necesario, se aplicarán cierres momentáneos o ajustes temporales en las vías aledañas al estadio, dependiendo del comportamiento del flujo vehicular y peatonal antes, durante y después del partido.

Estas acciones se ejecutarán de forma dinámica, con el objetivo de evitar congestionamientos mayores.

El despliegue operativo abarcará el tramo comprendido entre la avenida Rodríguez Bonín y la avenida Velasco Ibarra, donde agentes de tránsito realizarán patrullajes constantes para impedir estacionamientos indebidos y facilitar la circulación.

