El Partido de la Historia Fan Fest: Lo que debes saber sobre la previa del evento

El Partido de la Historia contará con un Fan Fest previo que reunirá fútbol, música y entretenimiento para los aficionados

Daniel Molina, CEO de Molina Corp., durante la presentación oficial de El Partido de la Historia en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.

El Partido de la Historia, que tendrá como espectáculo principal el partido entre Barcelona Sporting Club y el Inter Miami de Lionel Messi tendrá Fan Fest. Los hinchas del Ídolo y los fanáticos de Messi podrán disfrutar de dos tardes llenas de entretenimiento mientras aguardan por el inicio de la fiesta en el Estadio Monumental de Guayaquil.

El Fan Fest estará abierto el viernes 6 y sábado 7 de febrero, el viernes para público en general y el sábado (día del evento) únicamente para la gente que tenga boleto para el partido entre toreros y garzas. Las puertas de la previa estarán abiertas desde las 11:00 hasta las 19:45 el día viernes, mientras que el sábado, el Fan Fest empezará a las 11:00 y las puertas del Estadio Monumental abrirán desde las 14:00.

El esperado partido entre Barcelona y el equipo Lionel Messi está programado para las 19:00 del sábado 7, pero previo a el se realizarán conciertos con destacados artistas nacionales e internacionales como invitados. Algunos de ellos son: Paolo Plaza, Gerardo Moran, Johan Vera, Tres banderas, como nacionales, y como internacional se confirmó la presencia del reguetonero colombiano Blessd.

Todo lo que habrá en el Fan Fest del Partido de la Historia

Para los hinchas que asistan al Fan Fest del Partido de la Historia, habrá activaciones de marcas y música en vivo para ponerle ambiente a la tarde. DJ Residente será el encargado de musicalizar las dos tardes en las que los fanáticos se prepararán para el gran suceso, el ultimo partido de Lionel Messi en Ecuador.

Paola Proaño, Luise, Kamela y La Madre Rumba serán alguno de los artistas musicales presentes en la tarde el viernes hasta las 19:45, cuando se prevé que acabe la primera parte de la antesala.

Por otro lado, el sábado 7, día del evento principal, el Fan Fest también tendrá la participación de DJ Residente, pero esta ves con otro grupo de músicos que se presentarán para el público, los cuales serán: Jandino, Nusta y La Resaka. Además, habrá presencia de marcas, juegos interactivos, activaciones y demás para el entretenimiento de la gente que espera con ansias ver a Lionel Messi.

