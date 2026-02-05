Alineaciones y dónde ver EN VIVO Juventud vs Universidad Católica | Copa Libertadores

La Chatoleí debutará ante Juventud en el Estadio Centenario con plantel completo y la misión de sacar ventaja

Universidad Católica iniciará su camino en la Copa Libertadores 2026 con un exigente desafío fuera de casa. El conjunto ecuatoriano visitará a Juventud de Uruguay en el partido de ida de la fase 1 preliminar, con el objetivo claro de conseguir un resultado que le permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

El compromiso está programado para este jueves 5 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), y se disputará en el histórico Estadio Centenario de Montevideo. Será un compromiso clave para ambos equipos, que buscarán sacar ventaja en esta primera llave eliminatoria.

La Chatoleí llega con plantel completo al estreno copero

La Chatoleí, dirigida por el entrenador Diego Martínez, llegará a Uruguay con plantel completo, una noticia alentadora para el cuerpo técnico y la hinchada camaratta.

Universidad Católica va con un equipo estelar. Universidad Católica

Universidad Católica apuesta por un equipo equilibrado, con experiencia internacional y variantes ofensivas que pueden marcar diferencias como visitante.

Londoño, Rose y Fajardo lideran el ataque camaratta

En ataque, las miradas estarán puestas en Azarías Londoño, Everardo Rose y José Fajardo, quienes serán los principales referentes para inquietar a la defensa local.

La alineación de Universidad Católica será: Romo; Cangá, Madina, Anangonó y Mejía; Clavijo, Cacciabue y Rodríguez; y Londoño, Fajardo y Rose.

Juventud apuesta por su equipo estelar en casa

Por su parte, Juventud, bajo la conducción técnica de Sebastián Méndez, también afrontará el duelo con su equipo estelar, consciente de la importancia de hacerse fuerte en casa.

El conjunto uruguayo confiará en el liderazgo de Agustín Rodríguez, Pablo Lago y Ramiro Peralta, futbolistas llamados a marcar el ritmo y generar peligro en el área rival.

La alineación de Juventud: Sosa; Barendeguy, Cáceres, Risso y Mas; Chagas, Gómez, Guerrero, Lago y Peralta; y Rodríguez.

Dónde ver EN VIVO Juventud vs Universidad Católica en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Juventud vs Universidad Católica podrá verse EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

