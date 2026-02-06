Así fue la presentación de Nilson Angulo, el nuevo '10' del Sunderland

Nilson Angulo inicia su etapa en el Sunderland tras una presentación oficial cargada de expectativas

Nilson Angulo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sunderland y asumió el dorsal número 10, uno de los más emblemáticos del club inglés. El extremo ecuatoriano firmó su contrato y comenzó formalmente su etapa en la Premier League, generando expectativa entre los aficionados.

Angulo llega al Sunderland tras un destacado paso por el fútbol belga, donde logró consolidarse en el Anderlecht. Luego de iniciar en el equipo B, el ecuatoriano se ganó un lugar en el primer plantel y brilló en liga, copa local y torneos internacionales.

Te puede interesar: Patrick Mercado fue elegido como el mejor jugador de la temporada 2025

Durante su presentación, Nilson Angulo participó en sesiones de fotos y videos luciendo la nueva indumentaria con la que disputará la temporada 2026 de la Premier League. Su debut podría darse el sábado 7 de febrero ante Arsenal, en el Emirates Stadium.

El mensaje de Nilson Angulo

En su arribo a Sunderland, Angulo se tomó el tiempo para saludar a los fans de los 'Black Cats' y regalarles un mensaje motivador.

Nilson checks in 📲👋 pic.twitter.com/h5aAlrBJBu — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 6, 2026

"Hola fans, aquí Nilson, quería decir que estoy muy feliz de estar aquí. Estoy listo" expresó el atacante, quien además demostró soltura al hablar inglés en su primer contacto oficial.

¿Cómo le va al Sunderland en Premier League?

Nilson Angulo, el nuevo '10' del Sunderland en la Premier League Leer más

El nuevo equipo de Nilson Angulo se encuentra octavo en la Premier league, cerca del quinto puesto (a tan solo cuatro puntos) el cual otorga la clasificación directa a la fase de liga de la UEFA Europa League 26/27. En sus últimos cinco partidos, Sunderland tuvo un paso irregular, ya que ganó dos partidos, perdió dos y empató uno.

En su próximo partido, los Sundys podrían empezar a ascender en la tabla de posiciones si logran ganarle al líder Arsenal de Mykel Arteta. El partido lo jugarán en condición de visitante y podría ser la oportunidad de Nilson Angulo para debutar en Inglaterra justamente ante uno de sus compañeros de la selección ecuatoriana, Piero Hincapié, quien ya se ha asentado como titular en la defensa Gunner.

¡Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO!