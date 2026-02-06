Ecuador tendrá en Columbus a su cuartel para el Mundial 2026: así es el complejo

La Tricolor definió a la casa del Columbus Crew como su sede de entrenamiento y concentración para la Copa del Mundo 2026

El OhioHealth Performance Center será la sede de Ecuador en el Mundial 2026.

Ecuador ya tiene definida su sede de entrenamiento y concentración para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que la Tri establecerá su base oficial en Columbus, Ohio, ciudad donde trabajará durante la fase de grupos del torneo.

El plantel ecuatoriano utilizará el OhioHealth Performance Center, moderno complejo de alto rendimiento perteneciente al Columbus Crew de la MLS, como su cuartel de preparación. Esta decisión responde a criterios deportivos, logísticos y de recuperación física.

Inaugurado en 2021, el OhioHealth Performance Center está diseñado para cubrir las exigencias de competencias de élite como un Mundial. Cuenta con instalaciones de última generación, enfocadas en la preparación física, técnica y táctica de los futbolistas.

El complejo tiene cerca de 3.900 metros cuadrados de superficie, con tres canchas y media de césped natural y tres de césped artificial, lo que permite entrenar en distintas condiciones. Además, dispone de gimnasio especializado, vestuarios modernos, zonas de hidroterapia y recuperación, sala de cine para análisis táctico y áreas destinadas al bienestar integral del plantel.

Una sede estratégica para reducir traslados

El complejo cuenta con tres canchas y media de césped natural, y tres campo artificial. CORTESÍA

La elección de Columbus no es casual. Ecuador disputará sus partidos de la fase de grupos en Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey, por lo que contar con una base central facilita los desplazamientos aéreos.

Mantener un solo cuartel general permite reducir el desgaste físico, evitar largos traslados terrestres y optimizar la planificación entre partidos. Desde Columbus, la delegación viajará en vuelos chárter a cada sede y regresará tras los encuentros.

Hotel oficial de La Tri en el Mundial 2026

Le Méridien Columbus es el hotel que la FIFA designó para la Tricolor. CORTESÍA

La FIFA asignó para la delegación ecuatoriana el hotel Le Méridien Columbus, de la cadena Marriott, como residencia oficial durante la fase de grupos. Está ubicado a pocos minutos del centro de entrenamiento, lo que favorece la logística diaria del equipo.

El establecimiento cuenta con servicios de gimnasio, spa y espacios modernos, ideales para el descanso, la recuperación y la concentración del grupo.

Esta será la quinta participación de Ecuador en una Copa del Mundo, y la FEF apuesta por una logística eficiente como parte clave del rendimiento deportivo en el torneo.

