El Tour del Trofeo de la FIFA: ¿Cuándo llega a Ecuador y qué leyenda estará presente?

La Copa del Mundo visitará Quito como parte de su gira Mundial. Te contamos los detalles y el invitado especial

El Tour del Trofeo de la Copa del Mundo tendrá su parada en Quito.

Por tercera ocasión, Quito será sede de uno de los eventos más simbólicos del deporte mundial: la visita del trofeo original de la Copa del Mundo. Ecuador formará parte del selecto grupo de ocho países latinoamericanos incluidos en el Tour del Trofeo de la FIFA.

Esta gira global permite a los aficionados acercarse al mayor emblema del fútbol. Quito recibirá la Copa el martes 17 de febrero, en una jornada que se desarrollará en el Quorum del Paseo San Francisco, desde las 14:30 hasta las 21:00.

La Copa del Mundo, elaborada en oro de 18 quilates y resguardada permanentemente en el museo de la FIFA en Zúrich, solo abandona su sede en dos circunstancias: la final del Mundial y el tour internacional organizado antes de cada edición.

El Tour del Trofeo se desarrolla en dos fases. La primera arrancó el 3 de enero e incluye a ocho países de la región, entre ellos Ecuador. Antes de arribar a la capital, el trofeo pasará por Bogotá. En Quito, los asistentes tendrán la oportunidad de observarlo de cerca, tomarse fotografías y participar en una experiencia inmersiva diseñada para resaltar los momentos icónicos de la Copa del Mundo.

La puesta en escena del tour se ha caracterizado en distintos países por combinar elementos audiovisuales, recuerdos de ediciones pasadas y activaciones pensadas para conectar emocionalmente a los visitantes con la historia del torneo más importante del planeta.

Un invitado especial

El italiano Fabio Cannavaro durante una de las paradas del tour. CORTESÍA

Según explicó Daniel Moritz, gerente de Coca-Cola Ecuador, marca que acompaña esta iniciativa, la visita del trofeo contará además con un excampeón del mundo, cuya identidad será revelada por FIFA una semana antes del evento.

Entre los campeones mundiales que han sido parte del Tour de la Copa del Mundo en Medio Oriente, Asia y Europa están Alessandro del Piero, Fabbio Cannavaro, Gilberto Silva, Marco Materazzi y Marcel Desailly.

Acceso al evento: sorteo y modalidades de inscripción

El acceso al evento será mediante sorteo. Los aficionados podrán inscribirse del 23 de enero al 15 de febrero a través de dos modalidades. La primera es un registro directo en la página web de Coca-Cola Ecuador, donde los interesados deberán completar un formulario para entrar en el sorteo de boletos.

La segunda alternativa se vincula a la compra de productos de McDonald’s: cada adquisición suma puntos hasta alcanzar un total de 300, cifra necesaria para participar en la rifa de entradas.

