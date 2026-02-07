Messi vs Barcelona SC EN VIVO: dónde ver el partido y la agenda oficial

La fiebre Messi se apodera de Guayaquil en la previa del duelo histórico entre Inter Miami y Barcelona SC

Lionel Messi (c) es uno de los más experimentados de Inter Miami.

Para los seguidores de Lionel Messi en Ecuador, el 7 de febrero será un día inolvidable. El astro argentino ya está en Guayaquil junto a Inter Miami para enfrentar a Barcelona SC, desde las 19:00, en el estadio Monumental, en el denominado Partido de la Historia. El compromiso podrá seguirse a través de la señal oficial de El Canal del Fútbol, además del en vivo y minuto a minuto en expreso.ec y aquí tenemos la agenda de la fiesta deportiva.

Messi arribó a Guayaquil la noche del viernes 6 de febrero y fue recibido por cientos de hinchas que se concentraron en los exteriores del hotel Oro Verde, con el objetivo de verlo, aunque sea de lejos.

El capitán argentino permanecerá este viernes 7 en su lugar de concentración y tiene previsto trasladarse al estadio Monumental pasadas las 17:00, en medio de una expectativa histórica.

Inter Miami es dirigido por Javier Mascherano y cuenta con figuras de talla mundial como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Lionel llega a Guayaquil este 6 de febrero. Francisco Flores

Programa de la fiesta de Messi

10:00: Fan Fest en la explanada del estadio Monumental

14:00: Apertura de las puertas del estadio

19:00: Inicio del partido (hora de Ecuador)

Show musical en el Monumental

Johann Vera, Manuela Morales, Gerardo Morán, José Victoria – 3 Banderas, Paolo Plaza, Almighty y Blessd (show de medio tiempo)

Lo que genera Messi en dinero

Daniel Molina, uno de los organizadores del evento, señaló que la presencia de Lionel Messi e Inter Miami en Ecuador generará un impacto económico estimado en 80 millones de dólares, según análisis especializados.

Llegada del Inter de Miami a Guayaquil. Alex lima

“Las personas que lleguen desde todas las provincias consumirán en bares, restaurantes, cines y comercios en general, lo que dinamizará la economía local”, explicó.

Control vial por el Partido de la Historia

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informó que el flujo vehicular en la avenida Barcelona se mantendrá habilitado, por lo que se descarta el desvío de buses urbanos.

