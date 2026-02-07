Messi juega ante Barcelona SC: sigue aquí el partido EN VIVO

El astro argentino pisa el Monumental y enfrenta por primera vez a Barcelona SC en El Partido de la Historia

Lionel Messi y el Inter Miami visitan a Barcelona SC en el estadio Monumental este 7 de febrero de 2026. Desde las 19:00 (hora de Ecuador), el balón rodará en un duelo que ha captado la mirada del mundo y que promete emociones, goles y momentos inolvidables de principio a fin. Sigue aquí minuto a minuto todas las incidencias del denominado Partido de la Historia.

El vento es un encuentro sin precedentes que marca un antes y un después para el fútbol ecuatoriano. Jugadas, reacciones, goles y el ambiente de una noche que quedará grabada en la memoria de los hinchas estarán al alcance de un clic.

La fiesta previa del partido

Sigue aquí el partido desde las 19:00

Barcelona SC frente al Inter Miami en el Monumental

