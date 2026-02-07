El trofeo del Mundial en España con Roberto Carlos; a Ecuador llega el 17 de febrero

El campeón del mundo 2002 con Brasil fue uno de los embajadores en dar la bienvenida al acto

El icónico trofeo de la Copa Mundial de fútbol realizó este sábado 7 de febrero una parada en el Bernabéu como parte de la gira internacional por 30 países que organiza la FIFA como antesala al torneo de este año y que, en la capital española, tuvo como embajadores a los exfutbolistas Aitor Karanka y Roberto Carlos.

Roberto Carlos, campeón del mundo con Brasil en 2002, se mostró emocionado de poder levantar el trofeo de nuevo y aseguró que con el evento le recordó muchos momentos de Japón y Corea.

Por su parte, Karanka, actual director técnico de desarrollo y de la selección española absoluta masculina, comentó era un privilegio recibir en España el trofeo “que todo el mundo quiere levantar” por dos motivos: “porque en 2030 seremos sede del Mundial” y porque espera que este verano se pueda “bordar la segunda estrella” en el escudo que acredita como campeón del mundo.

En la presentación también participó el director general de Coca-Cola Iberia, Pedro Massa, para quien es “un gran honor” que Madrid sea una de las paradas de la Gira del Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Esta gira cumple su sexta edición y comenzó su ruta el pasado 3 de enero en Riad, Arabia Saudí. En Ecuador, está previsto que llegue a Quito por un solo día, el 17 de febrero, en el Quorum del Paseo San Francisco, en un evento que irá desde las 14:30 hasta las 21:00. Dicho esto, y tras visitar diferentes países como España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay o Brasil llegará a las sedes principales del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!