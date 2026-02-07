Guillén gana el primer punto para Ecuador

En el inicio de la serie de Copa Davis, la raqueta número uno tricolor se impuso a Rinky, de Australia

La lluvia fue el invitado inesperado del inicio de la serie de primera ronda de qualifiers de Copa Davis entre Ecuador y Australia, tanto que pospuso el inicio del primer partido, que estaba previsto para las 11:00 y que arrancó a las 13:15.

Entre los análisis para determinar la hora de comienzo de los partidos, el capitán de la visita, Lleyton Hewitt, anunció el cambio de Rinky Hijikata por Jordan Thompson, quien presentó una lesión de último momento.

Pasadas casi dos horas de espera y que una llovizna permitiera jugar, saltaron a la cancha del Quito Tenis y Golf Club la raqueta número uno local, Álvaro Guillén, y el número dos australiano, Hijikata, para empezar la jornada.

El retraso del arranque de los partidos hizo que la International Tennis Federation, organizadora de la Davis, recortara a tres sets los partidos, cuando regularmente son de cinco.

Primer set

Por tercera ocasión, Guillén abrió una serie de la Davis y comenzó con un contundente juego desde el fondo, tanto que en el tercer game rompió el servicio del visitante, para ponerse en ventaja 2-1.

El resto del set fue un dominio del guayaquileño, aunque en el octavo juego tres errores no forzados complicaron al local. Pese a ello, logró superar ese instante y terminó imponiéndose por 6-4.

Segundo set

Para el segundo set, pareció que Hijikata tomó un segundo aire y salió determinado a igualar el partido. El primer paso fue quebrar el saque de Guillén en el cuarto game y luego lo confirmó con su saque para ponerse 4-1 arriba.

El australiano se impuso en los dos siguientes juegos para llevarse el segundo set por 6-1.

Tercer set

En el set definitivo, Guillén e Hijikata se repartieron el dominio del juego y los quiebres, uno por cada lado. El tricolor apelando al juego profundo y recibiendo el apoyo de la gente para levantarse en momentos complicados como las nueve dobles faltas que cometió.

Finalmente, el tricolor hizo valer su juego para quedarse con el set y el partido por 6-4.

La serie continuará con el duelo entre Andrés Andrade (Ecuador) y James Duckworth (Australia).

