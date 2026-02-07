Ecuador se pone 2-0 sobre Australia en la Copa Davis

El tenista ecuatoriano venció 3-6, 6-3 y 7-5 al australiano James Duckworth, en el segundo partido de la serie

El tenista Andrés Andrade venció por 3-6, 6-3 y 7-5 al australiano James Duckworth en el segundo partido de la serie de primera ronda de qualifiers de Copa Davis, que se cumple en Quito hasta este domingo 8 de febrero.

“Aún no termina nada, pero cualquier cosa puede pasar. Esperemos que los doblistas mañana puedan lograr el 3-0 definitivo”, mencionó Andrade, quien invitó a los aficionados a que los acompañen este domingo.

Primer gol de Barcelona vs Inter: Así fue la jugada que abrió el marcador Leer más

El visitante superó por 6-3 al tricolor durante el primer set del partido desarrollado en el Quito Tenis y Golf Club, bajo una llovizna que se presentó durante todo el primer día de la Davis.

Para el segundo set, el tenista guayaquileño levantó su nivel y llegó a quebrar el saque del rival y complicarlo con un juego desde el fondo de la cancha, con golpes que desubicaron a Duckworth, para terminar imponiéndose por 6-3.

El problema principal que enfrentó el tenista nacional fue el saque, tanto que cometió cinco dobles faltas en los dos primeros sets, contra uno de su rival.

Dificultad que la mantuvo en el tercero y definitivo set, que fue aprovechado por la raqueta número uno australiana.

La lluvia no dejó de caer y complicó el desarrollo normal de la primera jornada del día, tanto que con el marcador 5-4 a favor del visitante se paralizó el segundo encuentro a eso de las 18:00. Con las luces encendidas, el mismo se reanudó a las 19:10.

El reinicio, tras el descanso obligado, brindó las mismas emociones de los 27 juegos anteriores. Andrade levantó un match point para igualar 5-5 en el décimo juego del tercer set y luego se llevó la victoria por 7-5 con un ace.

Messi juega ante Barcelona SC: sigue aquí el partido EN VIVO Leer más

Continuidad de la serie

La serie de primera ronda de qualifiers de Copa Davis entre Ecuador y Australia continuará este domingo 8 de febrero con el partido de dobles entre la pareja tricolor conformada por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, contra Rinky Hijikata y Jason Kubler. Este encuentro está previsto que inicie desde las 10:00.

Si la serie no está definida a favor de cualquiera de los equipos, se dará paso al cuarto encuentro entre Guillén y Duckworth. De darse el caso, el quinto compromiso lo sostendrán Andrade ante Thompson.

´Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO