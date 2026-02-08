Klaus Jungbluth en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Gracias por confiar"

El esquiador de fondo es el único ecuatoriano en la prueba. Este será el día y la hora en la que competirá

El tricolor será el único compitiendo en esquí de fondo de Milán Cortina 2026.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 arrancaron oficialmente el fin de semana, tras un ostentoso y significativo acto de inauguración el viernes 6 de febrero, donde el ecuatoriano Klaus Jungbluth fue el único tricolor en desfilar, portando la bandera nacional.

“Saludos para todos, gracias por confiar en mí”, precisó emocionado el esquiador sobre nieve, quien será el primero en la historia del deporte local en competir dos veces en unos juegos de este tipo, tras los de PyeongChang 2018.

¿Cuándo y a qué hora compite Klaus Jungbluth?

De acuerdo con el cronograma de competencias, la prueba en la que participará este año Klaus será los 10 kilómetros de esquí de fondo donde el itinerario será el siguiente:

Día: viernes 13 de febrero,

Hora: 05:45 (hora de Ecuador).

“Era uno de mis grandes sueños estar Milán y lo estoy haciendo. Gracias a todos”, repitió Jungbluth antes de viajar a Italia, donde ya adelantó que será su última participación olímpica con 46 años.

Como antecedente, en su primera participación en los Juegos de Invierno de 2018, Jungbluth finalizó en el puesto 112 de los 15 kilómetros, ubicándose por delante de otros cuatro participantes, y a casi 20 minutos del ganador esa vez, el suizo Dario Cologna.

Unos Juegos de Inviernos 2026 distintos

Para esta edición, los Juegos Olímpicos de Invierno tienen en competencia a 92 países con un total de 2.871 deportistas participantes (1.533 hombres y 1.338 mujeres) quienes disputarán 116 eventos en 8 deportes (16 disciplinas).

La fiesta de inauguración del viernes estuvo encabezada por Sergio Mattarella, presidente de la República de Italia.

“Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno”, dijo Mattarella desde el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura del torneo.

Entre las particularidades de estos Juegos está que son los más vastos en extensión de siempre, con 22.000 kilómetros cuadrados donde se disputarán las pruebas. Entro otras cosas, la ceremonia del viernes tuvo la interpretación de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli, entre otros artistas; con homenaje incluido al fallecido Giorgio Armani, duró más de tres horas y media con el desfile incluido de las 92 delegaciones, dividido entre las ciudades en las que se celebrarán las diferentes pruebas, algo único también en la historia del deporte olímpico.

