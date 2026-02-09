LigaPro Kids: 14 equipos campeones con Carles Puyol como invitado

El torneo infanto-juvenil municipal más grande cerró su segunda edición con ganadores en categorías que iban de 7 a 17 años

La fiesta de LigaPro Kids fue en el Chucho Benítez. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y Carlos Puyol estuvieron en la final.

La segunda edición de la LigaPro Kids llegó a su fin con una jornada histórica en el estadio Christian “Chucho” Benítez, marcada por la presencia del campeón del mundo Carles Puyol y la participación de más de 15.000 niños, niñas y adolescentes, consolidando al certamen como el torneo municipal infantojuvenil más grande del Ecuador.

El cierre, desarrollado el domingo 8 de febrero, se vivió como una auténtica fiesta del fútbol formativo. Familias enteras acudieron desde distintos sectores de Guayaquil y cantones vecinos para acompañar a los jóvenes futbolistas en las 14 finales disputadas, generando un ambiente cargado de emoción, aplausos y orgullo en las gradas.

LigaPro Kids vivió su gran final con Carles Puyol y miles de familias en las gradas. Cortesía

La presencia de Carlos Puyol en el Chucho Benítez

Roberto 'La Tuka' Ordóñez es el nuevo refuerzo de Deportivo Quito para 2026 Leer más

En el centro del campo se instaló una tarima donde se premió a los 28 equipos finalistas de categorías comprendidas entre los 7 y 17 años. El evento fue liderado por el alcalde Aquiles Álvarez y contó con la participación especial de Carles Puyol, excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con España, quien actualmente cumple el rol de embajador de Guayaquil Capital Americana del Deporte 2026.

El exdefensor compartió con los jugadores, entregó medallas y alentó a los niños y jóvenes a perseguir sus sueños con esfuerzo, disciplina y pasión, dejando un mensaje inspirador para las nuevas generaciones.

1.000 equipos de Guayaquil en acción

Barcelona Sc femenino sub 16 una de las campeones del torneo. Cortesía

Esta edición superó ampliamente los registros del año anterior, al reunir a más de 1.000 equipos de Guayaquil y cantones aledaños, frente a los 922 equipos y 13.000 jugadores de la primera versión. Durante 20 jornadas se disputaron 2.471 partidos, con un total de 7.951 goles convertidos. En conjunto, las dos ediciones del torneo han beneficiado a más de 28.000 niños y jóvenes.

RELACIONADAS Barcelona SC sacude la resaca del Partido de la Historia y mira la Copa Libertadores

La LigaPro Kids se desarrolló bajo estándares del fútbol profesional, con arbitraje calificado, tecnología moderna, controles médicos previos y la constante observación de cazatalentos de clubes profesionales, fortaleciendo así un proceso formativo integral. Las sedes principales fueron Parque Samanes, Mucho Lote, Cisne 2, Ferroviaria y Fertisa.

En una de las finales más emotivas, Fuerza Durán F. C. se coronó campeón tras imponerse a Academia ATM, con una actuación estelar de Brian Arriaga, autor de tres goles y figura del encuentro.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!