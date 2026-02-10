Expreso
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp (i) dirigió por última vez al Liverpool hace aproximadamente 2 años.Cortesía

¿Jürgen Klopp será el DT del Real Madrid? Crecen los rumores en España

El director técnico alemán ya habría hecho llegar una lista de exigencias que Florentino Pérez se encuentra analizando

La supuesta llegada del director técnico alemán Jürgen Klopp al Real Madrid empiezan a pasar de rumores a certezas cada vez más claras. Diario As tituló este martes 10 de febrero en una nota en sus plataformas digitales: "Klopp se deja querer”.

De acuerdo con los medios locales, el estratega alemán estaría condicionando su llegada a la capital española con una lista de refuerzos que transformaría la columna vertebral del equipo.

Según lo que expresa, la posible llegada de Jürgen Klopp al banquillo del Real Madrid este verano dejó de ser un rumor para convertirse en un proyecto con exigencias. Informaciones recientes del medio digital Defensa Central, el técnico germano ya habría trasladado a la cúpula blanca sus requisitos innegociables para liderar la reconstrucción post-Ancelotti. La hoja de ruta de Klopp es ambiciosa: ha solicitado formalmente la contratación de dos defensas centrales de primer nivel y dos centrocampistas con capacidad organizativa para recuperar el equilibrio perdido.

Pero la gran sorpresa radica en la parcela ofensiva. Klopp ha puesto como condición prioritaria el regreso de Endrick al rol protagonista. De ser cierto, el alemán ve en el joven brasileño la pieza perfecta para su esquema de presión alta y transiciones vertiginosas.

Con estas cinco peticiones sobre la mesa, Florentino Pérez deberá decidir si entrega las llaves del club a un Klopp que llega dispuesto a agitar el mercado para devolver al Madrid a la cima europea.

