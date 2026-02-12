Kendry Páez, tendencia en Argentina: Se metió a la convocatoria de River Plate

El ecuatoriano tiene su primer llamado en la nómina de Marcelo Gallardo. Podría debutar contra Argentino Juniors

River Plate necesita dar vuelta la página rápidamente tras el inesperado traspié ante Tigre, y Marcelo Gallardo ya mueve sus fichas. Para el duelo de este jueves 12 de febrero ante Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona, la gran novedad es la presencia —por primera vez— del ecuatoriano Kendry Páez en la lista de concentrados.

Páez, cuya ficha pertenece al Chelsea, desembarcó en Núñez como la última gran apuesta del mercado. Tras un paso con poco rodaje por el Racing de Estrasburgo francés y una etapa intermitente en Inglaterra, el mediocampista llega al Millonario con la misión de recuperar su mejor versión bajo la tutela de Gallardo. Su debut en La Paternal es la imagen más esperada por el hincha.

El rompecabezas de Gallardo no termina en Páez. Ante la sensible baja de Fausto Vera (expulsado en el Monumental), el cuerpo técnico analiza dos variantes para el eje central con Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.

El plantel de River Plate se concentra para el duelo ante Argentinos Juniors. CORTESIA

Además de la estrella ecuatoriana, el Muñeco ratifica su confianza en las inferiores al incluir a Joaquín Freitas, el delantero de la Reserva que viene pidiendo pista y espera sumar sus primeros minutos oficiales.

River visita a un siempre complicado Argentinos Juniors, por la fecha 5 de la liga local, con la urgencia de no perderle pisada al lote de arriba en el Torneo Apertura.

¿A qué hora y dónde ver el partido de River Plate ante Argentino Juniors?

El compromiso, en que podría debutar el tricolor Kendry Páez con la camiseta de River Plae será desde las 19:15 (hora de Ecuador) y será transmitido por la señal de ESPN 2 y Disney+ Premium.

📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Argentinos por la fecha 5 del #TorneoApertura Mercado Libre 2026 ⚽️#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/p4275COISS — River Plate (@RiverPlate) February 11, 2026

