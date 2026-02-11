El gesto de Damián 'El Kitu' Díaz que salvó a Barcelona SC

Pese a ya no ser jugador de los toreros, el ahora futbolista de Guayaquil City ayudó al Ídolo de una posible suspensión FIFA

Barcelona SC sí podrá inscribir jugadores para LigaPro y Copa Libertadores, luego de que Damián ‘El Kitu’ Díaz le diera una mano, aunque desde hace dos años ya no forma parte del plantel amarillo.

Pese a que actualmente el argentino nacionalizado ecuatoriano milita en Guayaquil City, equipo de la LigaPro Serie A, eso no le impidió posponer la fecha del pago que una deuda que tiene con é el club del que se ha declarado hincha y con el que conquistó tres campeonatos nacionales (2012, 2016 y 2020).

Y es que Barcelona SC contaba con varias deudas que le impedían inscribir jugadores en FIFA y en la FEF, lo que complicaba los planes amarillos tomando en cuenta que están próximos a jugar la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors el 18 de febrero del 2026.

Una de esas deudas en FEF correspondía a letras pendientes a Díaz, quien salió de los amarillos a la mitad de la temporada 2024 en un panorama confuso dentro del equipo del Astillero.

Damián Diaz, salvando otra vez a Barcelona SC

Díaz pasó de salvar a los Canarios con goles y asistencias, a ayudarlo en los administrativo. El '10' habría aplazado la demanda que impuso ante Barcelona ante la FEF, lo que le da un plazo extra a los Amarillos para pagarle lo adeudado y poder inscribir jugadores para el inicio de la LigaPro y la Copa Libertadores.

Esto se dio a conocer en redes sociales por un tweet de Luigi Macchiavello (jefe de prensa de Barcelona SC) donde dice: "Agradecer al Kitu, quien entendiendo el momento que está atravesando el club, decidió voluntariamente aplazar un pago que Barcelona debía realizarle esta semana."

Agradecer al Kitu, quien entendiendo el momento que está atravesando el club, decidió voluntariamente aplazar un pago que Barcelona debía realizarle esta semana.



Gracias a este gesto, el equipo no estará suspendido y podrá inscribir jugadores.



¡Gracias leyenda! pic.twitter.com/Ag51nlRKlx — Luigi Macchiavello B (@LuigiMB) February 11, 2026

Macchiavello agregó agradecimientos a quien fue el referente de la institución guayaquileña durante más de ocho temporadas, llegando a ser el máximo goleador del equipo en torneos internacionales y cuarto máximo goleador de la historia del club.

