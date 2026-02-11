Agente de Endrick aseguró que regresará al Real Madrid

Tiago Freitas destacó que el atacante regresará al Real Madrid cuando cumpla su cesión de seis meses sin opción a compra

El atacante brasileño Endrick regresará al club madrileño en junio de 2026, una vez finalice su cesión en el Olympique de Lyon. El delantero, que llegó al conjunto francés en busca de mayor continuidad, tiene previsto volver a la disciplina del Real Madrid tras completar esta etapa temporal fuera de España.

Actualmente, el Olympique de Lyon ocupa la tercera posición en su liga, situándose a nueve puntos del París Saint-Germain, líder absoluto de la Ligue 1. En este contexto competitivo, el brasileño ha tenido la oportunidad de sumar minutos y protagonismo en un equipo que pelea en la parte alta de la clasificación.

Su agente, Tiago Freitas, aseguró en el pódcast Win Win que la “decisión ya está tomada y Endrick regresará al Real Madrid al final de la temporada”. De esta manera, despejó cualquier duda sobre el futuro inmediato del jugador, dejando claro cuál será el siguiente paso en su carrera.

Freitas también destacó que “no hay ninguna ambigüedad ni secreto al respecto”, subrayando que el acuerdo entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon contempla únicamente una cesión de seis meses sin opción de compra. Por lo tanto, el regreso del delantero al conjunto blanco está pactado desde el inicio de la operación.

Impacto del delantero brasileño del la Ligue 1

Desde su llegada al Olympique de Lyon, el joven delantero brasileño ha dejado huella en la liga francesa, tanto por su impacto goleador como por episodios que reflejan su proceso de maduración. Marcó cinco goles en sus primeros seis partidos; sin embargo, en su último encuentro de liga frente al Nantes, donde su equipo cayó derrotado, fue expulsado con roja directa tras una acción revisada por el VAR.

Endrick y su competencia en el Real Madrid

Además, en dicha entrevista comentó que Endrick ha jugado solo algunos minutos con el Real Madrid. Explicó que, cuando llegó al club, se encontró con una plantilla “repleta de talento ofensivo” y con una competencia “muy exigente” en su posición.

En ese sentido, señaló que ocho de los diez mejores jugadores del mundo están en el Real Madrid: Vinícius Júnior, ganador del premio The Best de la FIFA; Mbappé, un jugador “enorme y excepcional”; Jude Bellingham, un futbolista “capaz de ganar el premio al mejor jugador del mundo”; y Rodrygo, un jugador que “decide muchos partidos importantes” en la Champions League. Por ello, afirmó que es “completamente normal que un jugador joven de 18 años llegue a un club como este y tenga pocos minutos”.

