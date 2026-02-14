Barcelona SC vs Argentinos Jrs. precio de entradas y señal EN VIVO de Libertadores

El Ídolo recibe a Argentinos Juniors en el Monumental por la fase previa de la Copa Libertadores 2026

Barcelona SC está listo para encender la temporada 2026 con una noche copera que promete emociones fuertes. El Ídolo del Astillero debutará oficialmente este miércoles 18 de febrero, desde las 19:00, cuando reciba en el estadio Monumental de Guayaquil a Argentinos Juniors por una de las fases previas de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por César Farías encara este desafío con renovadas ilusiones y una plantilla fortalecida para competir en el plano internacional. La última incorporación es el delantero Luis Cano, quien llegó procedente de Aucas con la misión de aportar potencia, movilidad y gol en el frente de ataque. Su presencia amplía las variantes ofensivas y eleva la expectativa de una hinchada que sueña con volver a ser protagonista en el continente.

El regreso de la Copa Libertadores

Barcelona apunta a comenzar con pie derecho su camino copero y hacer respetar su casa. El Monumental volverá a vestirse de amarillo para empujar a un equipo que sabe que en este tipo de torneos no hay margen de error. Enfrente estará un rival argentino intenso y competitivo, que exigirá concentración y carácter desde el primer minuto.

El compromiso será transmitido por ESPN y Disney+, mientras que el minuto a minuto, incidencias y todos los detalles estarán disponibles EN VIVO a través de expreso.ec.

Precio de los boletos

Las entradas ya están a la venta con precios accesibles: General $10, Tribuna $15, Palco lateral $20, Palco Marathon $20, Palco central $25 y Suite $30. Para los socios amarillos cuesta la mitad.

Los boletos pueden adquirirse en Pollos Barcelona (Sucre y Boyacá), Estadio Monumental (boletería Este y socios), locales Pharmacys y Cruz Azul en distintos puntos de la ciudad. Además, los socios cuentan con valores preferenciales a través del portal oficial del club. La fiesta está lista; Guayaquil se prepara para otra noche de Copa.

