Barcelona ganó en la Noche Amarilla en Quito

Por tercera vez seguida, los hinchas amarillos residentes en la capital vivieron la fiesta de presentación del plantel 2026

La tercera edición de la Noche Amarilla en Quito comenzó con un show musical para entretener al público, que en buen número acudió al estadio Olímpico Atahualpa, donde Barcelona presentó al plantel para la temporada 2026.

Tras la presentación de grupos musicales como Don Medardo y sus Players, Constelación Vallenata, Adolescentes de Venezuela, Paola Jara, entre otros, se desarrolló la presentación de la plantilla, acompañado de una tenue y permanente lluvia.

Uno a uno fueron mencionados los integrantes del equipo torero, tanto los que renovaron, los que volvieron y las nuevas caras, como la de Darío Benedetto, la flamante incorporación. El jugador más ovacionado fue Joao Rojas, que en este año llevará el dorsal 10.

Al cerrar la presentación, se desarrolló un espectáculo de fuegos artificiales, que se llevó la atención de los asistentes, quienes pese a la lluvia no bajaron el entusiasmo.

Barcelona venció a Aucas en la Noche Amarilla en Quito. Gustavo Guamán

Partidos de exhibición y amistosos

Como preliminar del cotejo entre las plantillas principales de Barcelona y Aucas, se dio paso al partido entre las exglorias toreras y las de Liga de Quito, que terminó empatado 1-1.

Durante este encuentro, el público aprovechó para homenajear a Máximo Banguera, un arquero que fue campeón nacional en 2012 y 2016, y llegó a la semifinal de la Libertadores en 2017.

Luego saltaron a la cancha canarios y orientales para cerrar la fiesta, que terminó cerca de la media noche, con el triunfo, 1-0 de Barcelona.

El uruguayo Sergio El Toto Núñez fue el autor de la única conquista, con la que el ídolo derrotó 1-0 a Aucas en el minuto 84.

El primer reto oficial para Barcelona en la temporada, será enfrentar a Argentinos Juniors por la primera ronda de la Copa Libertadores, que se cumplirá este miércoles 18 de febrero en el estadio Monumental de Guayaquil, a partir de las 19:00.

