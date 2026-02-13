EN VIVO Aucas vs Barcelona SC aquí el minuto a minuto de la Noche Amarilla en Quito

Barcelona SC presenta su plantel 2026 en Quito con duelo estelar ante Aucas. César Farías se reencuentra con su exequipo

Hoy Quito se tiñe de amarillo. Barcelona SC presenta oficialmente su plantilla 2026 en la tradicional Noche Amarilla, esta vez en el estadio Estadio Olímpico Atahualpa, con un duelo estelar ante Aucas desde las 21:00, que lo podrás seguir aquí en vivo, todas las incidencias.

La jornada arranca con shows artísticos y la expectativa por ver al equipo que buscará protagonismo en la temporada.

El técnico César Farías tendrá un condimento especial al enfrentar a su exclub. Vive aquí cada incidencia, goles y emociones de la fiesta amarilla en la capital.

Sigue aquí el partido EN VIVO de Aucas vs Barcelona SC

Desde las 21:00 Barcelona SC vs Aucas

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!