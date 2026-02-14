Expreso
Karolina Muchova
La tenista de 29 años Karolina Muchova con el título de Doha.Cortesía

Karolina Muchova, campeona en Doha siete años después de su último título

La checa venció a Mboko en la final del WTA 1000 de Doha y vuelve a levantar un trofeo clave en su carrera

La tenista checa Karolína Muchová derrotó a la canadiense Victoria Mboko en la final del WTA 1000 de Doha y conquistó el título tras imponerse por 6-4 y 7-5.

Muchova volvió a levantar un trofeo siete años después en el circuito profesional femenino, confirmando su regreso a la élite del tenis. La jugadora nacida en Olomouc sumó así el segundo título de su carrera, tras el conseguido en Seúl en 2019.

La checa, finalista de Roland Garros en 2023, frenó el impulso de Mboko, considerada una de las nuevas sensaciones del tenis femenino. La canadiense no logró cerrar con broche de oro una destacada actuación en Doha, pese a haber asegurado ya su ingreso al ‘top 10’ del ranking mundial.

Muchova necesitó una hora y media para cerrar el triunfo y remontó un 4-2 adverso en el segundo set, mostrando solidez mental en los momentos decisivos.

Un título clave en la carrera de Karolina Muchova

Con esta victoria, la checa conquista el título más importante de su trayectoria: un WTA 1000, categoría que reúne a las mejores jugadoras del circuito. Además, sumará puntos valiosos que la colocarán en el puesto 11 del ranking mundial femenino cuando se actualice la clasificación.

A pesar de haber perdido cinco finales en su carrera, Muchova demostró madurez competitiva en Doha. “Estoy feliz. El año recién empieza”, declaró tras el partido, dejando claro que su objetivo es seguir escalando posiciones en la temporada.

Por su parte, Mboko confirmó su progresión y ya tenía asegurada su presencia entre las diez mejores del mundo desde la próxima semana, consolidándose como una figura emergente del circuito.

El triunfo en Doha no solo representa un impulso anímico para Muchova, sino también una señal de advertencia para el resto del circuito en este inicio de temporada.

