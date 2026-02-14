Lucas Pinheiro, primer oro de Brasil en Juegos Olímpicos de Invierno: ¿quién es?

En 102 años de existencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, ningún atleta sudamericano había ganado nunca una medalla.

Lucas rompió en llanto tras colgarse la medalla. Hace historia para Brasil en estos Juegos.

Lucas Pinheiro logró el primer título olímpico invernal en la historia de Brasil al ganar el gigante de esquí alpino en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo, en Italia.

El brasileño, nacido en Oslo hace 25 años, firmó una actuación histórica en la pista Stelvio, en Bormio. Con un tiempo total de 2 minutos y 25 segundos, superó por 58 centésimas al suizo Marco Odermatt, máximo dominador actual del esquí alpino.

¡LA PRIMERA MEDALLA DE BRASIL Y DE LATINOAMÉRICA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO! 🇧🇷🥇



Lucas Pinheiro Braathen consiguió la presea de ORO en el eslalon gigante del esquí alpino de #MilanoCortina2026.



El brasileño hizo historia para toda la región... ✨ pic.twitter.com/rl9dAkr7NY — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 14, 2026

El triunfo de Lucas Pinheiro marca un antes y un después en los Juegos Olímpicos de Invierno para Brasil, un país tradicionalmente vinculado al deporte estival.

La revancha de Lucas Pinheiro tras cambiar de bandera

Antes de competir para Brasil, Pinheiro lo hizo como Lucas Braathen representando a Noruega, nación para la que consiguió cinco triunfos en la Copa del Mundo.

En 2023 sorprendió al anunciar su retiro por diferencias con la federación noruega, tras haber ganado el Globo de Cristal de eslalon. Meses después confirmó que competiría para Brasil, país de su madre.

El 27 de octubre de 2024 debutó oficialmente como brasileño en Sölden y fue cuarto. En diciembre logró su primer podio para su nueva nación al terminar segundo en Beaver Creek.

Esta temporada ya había marcado otro hito al convertirse en el primer brasileño en ganar una prueba de Copa del Mundo, al imponerse en el eslalon de Levi, en Finlandia.

Brasil consigue su primer oro olímpico de invierno

Pinheiro como campeón olímpico de invierno. Completaron el podio los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard. EFE

El oro de Lucas Pinheiro en el gigante no solo significó destronar a Marco Odermatt, sino también escribir la página más importante del olimpismo invernal brasileño.

Brasil participa en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1992, en Albertville. Hasta ahora, su mejor resultado había sido el noveno puesto de Isabel Clark en snowboard en Turín 2006.

Con este triunfo, Brasil demuestra que puede competir y ganar más allá del fútbol, deporte rey del país sudamericano.

Pinheiro aún tendrá la oportunidad de competir nuevamente en el eslalon en Bormio, sin presión y con la confianza que le da su histórico oro olímpico.

Lula felicita a Lucas Pinheiro

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebró la victoria en redes sociales.

“Este resultado histórico demuestra que el deporte brasileño no tiene límites”, expresó el mandatario.

El ministro de Deporte, André Fufuca, calificó el oro como “motivo de orgullo nacional” y aseguró que prueba que Brasil puede competir “en cualquier escenario”.

El oro olímpico de Lucas Pinheiro no solo rompe una barrera histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno, sino que amplía el horizonte deportivo de Brasil.

