Bryan: sin zapatos, pero con títulos

Bryan Rodríguez corre 1.500 metros planos sin ver la pista. No distingue la curva, ni la recta final, pero conoce cada paso por la voz de su guía Jefferson Lliguín y por el ritmo que marcan sus piernas. Tiene 16 años y en 2025 ya ganó dos medallas de oro internacionales para Ecuador en deporte adaptado.

En mayo de 2025, se consagró campeón en el Grand Prix de Cali, Colombia. Fue el atleta más joven de la competencia y venció a ocho rivales. Ya en noviembre de ese mismo año volvió a subir al podio en el Campeonato Panamericano de Santiago, donde ganó en la última vuelta. Lo hizo con un detalle que dice mucho de su realidad: en ambas competencias corrió con zapatos prestados.

De acuerdo con su calificación, Rodríguez pertenece a la categoría T11, que corresponde a deportistas con discapacidad visual total (100%). Es aquí donde los atletas corren obligatoriamente con un guía, unidos por una cuerda corta. Es el guía quien orienta, marca el ritmo y avisa cada movimiento en la pista. La coordinación debe ser exacta. No es solo velocidad, es confianza absoluta entre los dos.

Apoyo y talento

Según lo mencionado por Bryan, no recibe sueldo del Ministerio del Deporte y todavía no forma parte del grupo de alto rendimiento. Tampoco cuenta con patrocinio privado, algo que complica su situación.

Y es que las zapatillas que necesita no son comunes. Para competir debe usar zapatos de atletismo con clavos, conocidos como “spikes”.

Son livianos y tienen pequeños clavos metálicos en la suela que permiten mejor agarre e impulso en la pista sintética. Su costo puede ir de 180 a 300 dólares. Además, deben renovarse periódicamente para evitar lesiones.

Los primeros clavos los compró con sus propios ahorros. Le costaron cerca de 200 dólares y le duraron más de un año y medio. “No me gusta quedarme sin hacer nada, me gusta tener mi propio dinero”, cuenta.

En el colegio en el que estudia vende dulces y también los ofrece por redes sociales, con ayuda de su hermana mayor.

Cuando viajó recientemente a sus dos competencias internacionales, otro atleta le prestó los zapatos. Fue ahí que Bryan compitió y ganó.

Reconoce que sí le gustaría contar con el respaldo de una empresa. “Sería una gran ayuda para los implementos y suplementos para todo el equipo. Nos permitiría entrenar con más tranquilidad”, afirma el joven dirigido por Patricio Villacorte.

historia y varios talentos

Su vida comenzó con un diagnóstico difícil. Nació prematuro, a las 22 semanas. Los médicos no le daban esperanzas. Semanas después confirmaron que era ciego.

A decir de Patricia Bazurto, su madre, el momento fue el más duro de su vida. “Le pedí a Dios que me enseñe todo lo que debía aprender para poder enseñarle a mi hijo”, dice.

Patricia le inculcó desde pequeño independencia a Bryan. A los tres años ingresó a los scouts. Más adelante estudió en el Conservatorio de Música, donde aprendió piano. Es un joven con múltiples habilidades, pero tuvo que dejar el conservatorio por falta de recursos y porque los horarios de clases coincidían con los entrenamientos.

Así fue que en 2019 comenzó a entrenar formalmente atletismo. La pandemia casi lo desanima, pero regresó en 2023 con más fuerza. Ese año ganó su primera medalla de oro en el Nacional en Riobamba y también compitió en Azogues y en el Open de Paratletismo en Guayaquil.

“Antes de cada competencia le recuerdo quién es Bryan Rodríguez y todo el esfuerzo que ha hecho”, cuenta su madre. Patricia es costurera y, junto al padre, hacen lo posible para cubrir gastos deportivos.

Orgullo ambateño

Actualmente Bryan estudia en la Unidad Educativa Mario Cobo Barona y se graduará en julio de este 2026. Ese año deberá disputar los selectivos para clasificar al Mundial Juvenil, al Sudamericano y al Panamericano.

Uno de los eventos previstos es en julio, en Valledupar, solo espera que no coincida con su graduación, porque no quiere perderse ese momento con sus compañeros de bachillerato.

Mientras Ambato celebra sus fiestas, él entrena. Es uno de los talentos jóvenes del paratletismo ecuatoriano y un orgullo para la ciudad.

