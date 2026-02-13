VAR de la Recopa Sudamericana tendrá presencia ecuatoriana

El árbitro Carlos Orbe en una revisión de VAR en un partido de LigaPro

La terna arbitral ecuatoriana tendrá presencia en el compromiso de ida de la Recopa Sudamericana, duelo que enfrentará al campeón de la Copa Sudamericana, Lanús y al campeón de la Copa Libertadores, Flamengo. Para este encuentro internacional, el equipo nacional designado trabajará exclusivamente en el sistema de videoarbitraje (VAR), con Carlos Orbe como encargado principal del VAR, acompañado por Christian Lescano como AVAR1 y Franklin Congo como AVAR2.

La participación de estos tres jueces ecuatorianos en este tipo de torneos continentales responde a la confianza que ha depositado la comisión arbitral de la Confederación Sudamericana de Fútbol en su experiencia dentro del manejo tecnológico de los partidos.

Carlos Orbe es el único árbitro ecuatoriano que irá al Mundial 2026



El único árbitro ecuatoriano confirmado para el Copa Mundial de la FIFA 2026 será Carlos Orbe, quien cumplirá funciones específicas dentro del equipo VAR. El juez central ha mantenido una destacada regularidad en esta modalidad, siendo considerado con frecuencia para partidos de alta exigencia, tanto a nivel local como internacional, lo que le permitió ser incluido en la nómina oficial que representará a Ecuador en la próxima cita mundialista.

En la LigaEcuabet, su presencia reciente se ha concentrado mayoritariamente en el VAR, reduciendo su participación como juez central en cancha, una dinámica que ha fortalecido su perfil dentro del sistema tecnológico del arbitraje moderno.

Christian Lescano formó parte de la final del Mundial en Brasil 2014



El ambateño Christian Lescano cuenta con una trayectoria extensa dentro del arbitraje ecuatoriano. A lo largo de su carrera ha participado en más de ocho finales del campeonato nacional, consolidándose como uno de los asistentes de mayor experiencia en el país y siendo habitual en encuentros decisivos del calendario local.

Con más de 15 años como árbitro FIFA, Lescano también registra experiencia en torneos internacionales. Uno de los hitos más relevantes de su recorrido profesional fue integrar el equipo arbitral de la final del Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.

La participación del delegado ecuatoriano significó una de las designaciones más importantes para un juez de nuestro país en una competencia organizadas por la FIFA.

Franklin Congo cuestionado por dirigente de Liga de Quito



Franklin Congo es otro de los árbitros ecuatorianos con amplia trayectoria dentro del fútbol profesional. Su experiencia incluye múltiples temporadas en torneos nacionales y designaciones constantes tanto como juez central como en funciones de apoyo arbitral, lo que lo ha mantenido activo en el circuito local durante varios años.

Sin embargo, su desempeño reciente ha estado marcado por cuestionamientos. En un partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Club Deportivo El Nacional, no revisó una acción dentro del área sobre Carlos Gruezo que pudo ser sancionada como penal.

Tras ese encuentro, el director deportivo albo Eduardo Álvarez anunció que el club presentaría un reclamo formal por el arbitraje y por un incidente en el que, según su versión, el juez empujó al delantero Alejandro Cabeza.

