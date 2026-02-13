Alianza Lima condenó declaraciones racistas contra el ecuatoriano Eryc Castillo

El club peruano Alianza Lima rechazó públicamente este viernes 13 de febrero las expresiones racistas emitidas contra el futbolista ecuatoriano Eryc Castillo, luego de que el periodista Gonzalo Núñez realizara comentarios discriminatorios durante el programa radial Exitosa Deportes.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la institución blanquiazul manifestó su “enérgico rechazo” a las declaraciones del periodista, quien utilizó el color de piel del atacante ecuatoriano como argumento para cuestionar su desempeño profesional en el partido que disputó el conjunto peruano frente a conjunto paraguayo, Club Sportivo 2 de Mayo, donde resultaron eliminados en la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El club señaló que este tipo de expresiones "vulneran la dignidad del futbolista" y contradicen los valores esenciales del deporte, como “el respeto, la igualdad y la inclusión” Asimismo, Alianza Lima exigió una rectificación pública inmediata y las disculpas correspondientes tanto para Castillo como para la comunidad afectada, calificando lo sucedido como “inaceptable”.

Declaraciones racistas del periodista Gonzalo Nuñez

Durante la emisión radial, luego de la eliminación de Alianza Lima, Núñez afirmó que “los negros se huevean en los penales” y que “el negro es menos fuerte de la cabeza que el blanco”, declaraciones que generaron un amplio rechazo en redes sociales y en el entorno deportivo por su contenido abiertamente racista. Incluso su compañero de trabajo señaló que los comentarios racistas que había mencionado eran una “cojudez”.

Alianza Lima eliminada de Copa Libertadores

La controversia surgió tras el partido en el que Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores. El conjunto peruano empató 1-1 frente a 2 de Mayo, resultado insuficiente luego de la derrota 1-0 en la ida de la Fase 1 de la competición.

Castillo tuvo una oportunidad clave para adelantar a su equipo al minuto 40, cuando un remate de Luis Advíncula impactó en la mano de un rival y el árbitro brasileño Flávio de Souza sancionó penal. Sin embargo, el disparo del ecuatoriano fue contenido por el guardameta Ángel Martínez, una acción que resultó determinante en el desenlace de la serie.

Ecuatorianos en el exterior

Cabe recordar que Perú es actualmente el país con mayor presencia de futbolistas ecuatorianos en el exterior. La Liga 1 de Perú concentra a 19 jugadores tricolores en su primera división, seguida por la Primera División de Bolivia con 12 y la Liga MX con 11.

